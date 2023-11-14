پوستر جشنواره ابوذر قم در جوار مزار شهید زاهدلویی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود شمس مسوول بسیج رسانه استان قم در ابتدای این آئین که در آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) برگزار شد، با بیان اینکه موضوعات اصلی جشنواره رسانهای ابوذر در حوزه جهاد تبیین و امیدآفرینی است، مطرح کرد: امیدواریم بتوانیم در این زمینه در جامعه اثرگذاری داشته و مطالبات مقام معظم رهبری را عمل کنیم.
مهدی کبیریپور جانشین فرماندهی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) نیز در این مراسم اظهار کرد: اصحاب رسانه و تریبون که برای معرفی مظلومیت و جریان تاریخی تلاش میکنند، در مسیر آگاهسازی مردم گام برداشتهاند و این اقدام، کاری شبیه به انبیا و اولیای الهی است.
در ادامه نیز حجت الاسلام والمسلمین حجت الله مشی مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بسیج اقشار با اشاره به اینکه طبق فرموده مقام معظم رهبری امروز کار فرهنگی مشکلتر از نبرد در جبهه است، تصریح کرد: در این عرصه سخت، حقیقتاً رسانه در خط مقدم قرار دارد.
علی علیزاده، دبیر نهمین جشنواره رسانهای ابوذر قم در این مراسم، رسانه را یکی از مهمترین عرصهها در جامعه دانست و ادامه داد: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان یک سند بالادستی ماموریتهایی برای رسانه و اصحاب رسانه تعریف کردهاند.
دبیر نهمین جشنواره رسانهای ابوذر قم با اشاره به اینکه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی سه مرتبه از کلید واژه رسانه استفاده شده است، مطرح کرد: اهالی رسانه و افرادی که در فضای رسانهای فعال هستند مخاطب خاص مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هستند.
علیزاده با بیان اینکه رسانه قویترین ابزار برای تسخیر افکار عمومی و تصویرسازی برای مخاطب است، خاطرنشان کرد: بر این اساس، مقام معظم رهبری ما را به جهاد رسانهای برای مقابله با دشمن مأمور کردهاند.
وی با اشاره به اینکه بسیج با راهاندازی جشنواره رسانهای ابوذر فعالیت در این مسیر را آغاز کرده است، تصریح کرد: این جشنواره در حقیقت آغاز عملیات رسانهای برای پیگیری و تحقق مطالبات ولی امر مسلمین است.
دبیر نهمین جشنواره رسانهای ابوذر قم با بیان اینکه جشنواره به دنبال گفتمانسازی مطالبات و دغدغههای مقام معظم رهبری است، یادآور شد: اهداف اصلی جشنواره رسانهای ابوذر جریانسازی، فرهنگسازی و در نهایت تحقق مطالبات است.
وی با اشاره به محورهای دهگانه جشنواره، بیان کرد: این محورها شامل شعار سال، جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیبهای اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزههای اقدام، امید و نشاط آفرینی، خانواده، جامعه و فرزندآوری، سبک زندگی ایرانی اسلامی با محوریت عفاف و حجاب و انتخابات، اقتدار ملی و مردم سالاری دینی است.
علیزاده با بیان اینکه تقریباً تمام محورها ناظر به مطالبات مقام معظم رهبری است، ابراز کرد: یکی از رویکردهای جشنواره رسانهای ابوذر معرفی دستاوردهای انقلاب است.
وی افزود: مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت ضمن تقدیر از زحمات دولت نقدی بر اطلاع رسانی اقدامات انجام شده داشتهاند.
دبیر نهمین جشنواره رسانهای ابوذر قم با اشاره به اینکه در این راستا کار ویژههایی تعریف شده است، اظهار داشت: این کار ویژهها شامل ایجاد فضای رقابتی سالم، شناسایی استعدادهای رسانهای جبهه انقلاب، ارتقای دانش اصحاب رسانه با برگزاری نشستهای تخصصی و روایتگری دستاوردها است.
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