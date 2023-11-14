به گزارش خبرگزاری مهر، «رمضان شریف» رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس امروز (سه‌شنبه) در نشست اضطراری انتفاضه فلسطین که با حضور ابوشریف نماینده جهاد اسلامی در ایران برگزار شد، اظهار داشت: قریب به ۴۰ روز از عملیات غرورآفرین حماس علیه رژیم اشغالگر قدس می‌گذرد، علی‌رغم اینکه ۴۰ روز از این عملیات می‌گذرد و صهیونیست‌ها هم همه توان خود را برای به دست آوردن یک پیروزی به کار گرفته‌اند، به جرأت می‌توانیم بگوییم هنوز هیچ تلفات جدی از سوی مقاومت مطرح نشده است.

رمضان شریف خاطرنشان کرد: غالب کسانی که در عملیات ابتدایی حضور داشتند به سلامت به غزه برگشتند و خودشان را برای حمله زمینی به غزه آماده کرده‌اند، رژیم صهیونیستی نهایتاً توانسته است ۸ درصد در خاک غزه پیشروی کنند و همین دیشب ۱۵ تانک و نفر بر ارتش صهیونیستی منهدم شده است، حماس از روزهای اول اعلام کرد که ناظران بین المللی از بیمارستان‌های غزه بزدید کنند و اگر کاری غیر از درمان صورت می‌گیرد آن را به همه جهان اعلام کنند.

رئیس ستاد مرکزی انتفاضه فلسطین خاطرنشان کرد: صهیونیست‌ها جنایت خود را نه تنها علیه مردم فلسطین بلکه علیه کارکنان سازمان‌های بین المللی گسترش داده‌اند، امروز خشم همه مردم جهان به ویژه خشم مردم کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی به اوج خود رسیده است، هیچ گاه به این میزان خشم مردم دنیا نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود نداشته است.

وی افزود: امروز مردم جهان به ویژه مسلمانان آمریکا را مسئول اصلی تداوم جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه می‌دانند، امروز مشاوران نظامی سنت‌کام مسئول اصلی جنایت در غزه است و مشاوران انگلیسی مسئول جنگ روانی است، ما در جمهوری اسلامی از ابتدای بحران حمایت همه جانبه خود را اعلام کردیم و از هیچ تلاشی برای مردم فلسطین دریغ نکرده‌ایم، این موضوع هم از حیث دینی و هم از حیث اخلاقی انسانی برای ما در ایران موضوعیت دارد.

رمضان شریف گفت: خدا را شاکر هستیم که به رغم همه تلاش‌های رسانه‌های معاند شاهد وحدت مثال زدنی در حمایت از مردم فلسطین هستیم، همه مسئولان و جریانات سیاسی در کشور حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کرده‌اند، این وحدت در حمایت از فلسطین برای مردم این سرزمین امیدبخش است، ما تاکنون بیش از چند راهپیمایی بزرگ را در تهران و شهرهای دیگر شاهد بودیم و روز شنبه یک راهپیمایی بسیار عظیم در تهران و دیگر شهر شاهد باشیم، این راهپیمایی تحت عنوان حمایت از کودکان غزه برگزار خواهد شد.

وی افزود: این راهپیمایی در تهران شنبه بعد از ظهر در میدان انقلاب و با سخنرانی سردار سلامی برگزار خواهد شد. صهیونیست‌ها باید بدانند که حماس و مقاومت یک تفکر و یک مکتب برای مبارزه با اشغالگری است که غایت اهدافش آزادسازی قدس است، قطعاً این تفکر با بمباران‌های وحشی‌گرایانه از بین نمی‌رود، بلکه فروپاشی امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی رژیم صهیونیستی را زودتر از موعد محقق می‌کند.