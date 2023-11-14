افزایش ۲۳درصدی گازگرفتگی با شروع فصل سرما در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیشاهی با بیان اینکه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش ۲۳ درصدی گازگرفتگی با گاز co۲ بوده‌ایم، اظهار کرد: با توجه به توصیه‌ها و هشدارها تا الان باید آمار گازگرفتگی صفر شده باشد.

مدیر روابط عمومی اورژانس مشهد در خصوص میزان گازگرفتگی در مشهد با اشاره به اینکه با شروع کاهش دما و برودت هوا شاهد افزایش ۲۳ درصدی گازگرفتگی در مشهد هستیم، تصریح کرد: متأسفانه با توجه به اینکه هرسال توصیه‌های ایمنی به مردم گوشزد می‌شود باید آمار گازگرفتگی تاکنون به صفر رسیده باشد، اما همان‌طور که می‌بینید این آمار همچنان ادامه دارد.

وی گفت: در تمام نقاط شهری شاهد گازگرفتگی هستیم و بیشتر گازگرفتگی‌ها به دلیل استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد در محیط‌های کاری مثل مغازه‌ها، کارگاه‌ها و… است.

به گفته علیشاهی متأسفانه مردم این توصیه‌ها و هشدارها را جدی نمی‌گیرند و با جان خود بازی می‌کنند.

مدیر روابط عمومی اورژانس مشهد افزود: معمولاً شهروندان در نحوه نصب سیستم‌های گرمایشی دقت لازم را ندارند. این دقت در نصب وسایل گرمایشی برای محل سکونت افراد سالخورده باید بیشتر باشد.