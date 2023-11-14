به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حامدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه، سفرهای ریاست جمهور به استان‌ها می‌تواند نقش سازنده‌ای در تعریف، اجرا و تکمیل پروژه‌های مختلف داشته باشد، اظهار کرد: آیت الله رئیسی در سفر پیشرو به استان باید امید را در دل مردم ولایتمدار استان نسبت به دولت خدمتگزار بیشتر کنند و با نگاه واقع‌بینانه نسبت به تحقق برنامه‌ها و رفع کاستی‌ها، پیگیری مجدانه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه دولت با تمام مشکلات موجود در سطح ملی اقدامات خوبی را در راستای رفع موانع با نگاه به بهبود وضع معیشتی محرومان، سیاست خارجه، رفع موانع اقتصادی و اجتماعی در بلند مدت را پیش بینی و برنامه‌ریزی کرده است، عنوان کرد: ریل گذاری دولت بر مبنای حرکت در مدار اهداف انقلاب اسلامی است.

حامدی ادامه داد: تحقق اهداف دولت در چهارمحال و بختیاری با به کارگیری نیروهای توانمند، دلسوز، متخصص و کار آمد، عملیاتی شود تا مردم طعم شیرین اقدامات دولت را در استان نیز مشاهده کنند.

وی گفت: در همین راستا و با توجه به انتظارات رئیس جمهور و همچنین نیروهای انقلابی استان از این شورا، سعی خواهیم کرد مطالبات به حق مردم استان به سمع و نظر رئیس جمهور رسانده شود.