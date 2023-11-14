حوزه هنری برای تقویت فرهنگ عشایری تلاش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی پیش از ظهر سه شنبه در نشست چیستی و چرایی فرهنگ عشایری افزود: ظرفیت‌های گردشگری این استان تنها طبیعت زیبای آن نیست و فرهنگ عشایری که خود شامل شیوه زندگی، آئین‌ها، باورها و رسوم عشایر این استان است، پتانسیل بالقوه‌ای برای جذب گردشگر است.

وی ابراز داشت: اگرچه در استان جاده خوب و زیرساخت مناسب نداریم، اما کسی که به عنوان گردشگر عشایری به استان می‌آید توقع هیچکدام از این زیرساخت‌ها را ندارد و توقعات خود را با امکانات عشایر تنظیم می‌کند.

اسلامی تصریح کرد: باید برای برون‌رفت گردشگری از وضعیت کنونی هم‌اندیشی کرد و ارزش افزوده‌ای ایجاد کنیم که هم فرهنگ عشایری را تقویت کند و هم اقتصاد گردشگری استان را رونق بدهد.

رئیس حوزه هنری استان با بیان اینکه اجداد ما در گذشته قرن‌ها این نوع زندگی را داشتند، اظهار کرد: این نوع زندگی بر مبنای کوچ‌نشینی بوده آداب، رسوم، فرهنگ، هویت و آیین‌هایی شکل گرفته است که جذابیت‌های فراوانی برای گردشگران داخلی و خارجی دارد.

اسلامی تاکید کرد: حوزه هنری برای تقویت فرهنگ غنی و هزار ساله عشایری تلاش می‌کند، اما احیای این فرهنگ‌ها بدان معنا نیست که روش‌های زندگی عشایری احیا شود، بلکه به دنبال تقویت ارزش‌های فرهنگ عشایری هستیم.

وی ادامه داد: کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی بر مبنای فرهنگ بومی خود به توسعه رسیدند و ما نیز باید فرهنگ بومی خودمان را مبنای توسعه قرار دهیم، در حالی که ما داشته‌های فرهنگی خود را به فراموشی سپرده‌ایم.

رئیس حوزه هنری استان خاطرنشان کرد: در برخی فصول استان ما با هجوم گردشگر روبروست، پس باید شیوه‌هایی پیدا کنیم که گردشگری فرهنگی و عشایری را رونق ببخشیم و مطمئناً عشایر هم از رونق این گردشگری سود خواهند برد.