ایجاد راهدارخانه با پوشش ۱۷٠ کیلومتری در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر. حمید رضا پیمانجو ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: بیش از ۱۷۰ کیلومتر راه روستایی در محدوده روستای تمنک شبلیز، پوله، زیرنا، بالرود، چاهن، برد پهن، موشمی‌ها تا سر قلعه گرگر با جمعیتی بالغ بر ۱۶ هزار نفر جمعیت به صورت مستقیم از پوشش راهدارخانه جدید بهره مند می‌شوند.

وی اعتبار این راهدارخانه را بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال دانست و بیان کرد: از سر جمع اعتبارات ملی استانی ۵۰ درصد و از محل اعتبارات ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) نیز ۵٠ درصد این اعتبار تأمین شد.

پیمانجو گفت: این راهدارخانه در مساحت ۲ هزار متر مربع و زیربنای ۱۱٠ متر ساختمان ایجاد و پوشش گردنه برف گیر «سیاه کوه» بخش زیلایی شهرستان مارگون با ۲ هزار و ۵۶۹ متر نسبت به سطح دریا را خواهد داشت.

سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تصریح کرد: قرار گیری شیلات و آبزی پروری مردم منطقه در این مسیر نیز بر ضرورت توسعه خدمات راهداری در این محدوده می‌افزاید.