خط دریایی صادرات مرکبات به روسیه تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی پیش ازظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی صادرات دریایی کارا از بندر امیرآباد افزود: با توجه به ارسال اولین محموله کانتینری مرکبات از طریق کشتیرانی دریای خزر از بندر امیرآباد به بندر ماخاچ کالا روسیه و برای پایدار شدن و تشکیل لاین کشتیرانی حمل انبوه مرکبات و محصولات کشاورزی استان کشور، این جلسه هماهنگی برگزار شد.

مدیرکل هماهنگی اقتصادی استانداری مازندران در این جلسه با اشاره به اینکه پیگیری برای پایداری خط دریایی ارسال مرکبات در مازندران در حال انجام است، تصریح کرد: با پیگیری‌های لازم در آینده نزدیک، ارسال حجم بیشتری از مرکبات استان از طریق دریا به کشور روسیه انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در راستای منویات استاندار مازندران مبنی بر ارسال مرکبات و محصولات کشاورزی استان از طریق دریای خزر و بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتقای اقتصاد دریا محور و همچنین دستورات رئیس جمهور مبنی بر توسعه مبادلات تجاری با کشورهای حوزه خزر، خط دریایی ارسال مرکبات مازندران تقویت می‌شود، گفت: حل مسائل و معایب در مسیر حمل محموله ارسالی بر آنالیز دقیق کل زنجیره صادرات دریا پایه، از بارگیری تا ترخیص و قرار گرفتن در فروشگاه‌های روسیه مورد تاکید است و همچنین راهکارهای تسهیلگری و ارتقا فرایند حمل دریاپایه مرکبات در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه ارتقای هماهنگی بین ارکان حمل دریایی با بخش خصوصی کل فرایند فرموله و مدل اجرایی آن استخراج و استانداردسازی برای ادامه کار مورد بررسی قرار دارد، گفت: توسعه فرایند حمل دریا محور مرکبات و محصولات کشاورزی از برنامه‌های مهم حوزه اقتصادی استان مازندران است.

به گزارش مهر، تاکنون ۲۰ هزار تن مرکبات از مازندران صادر شده است.