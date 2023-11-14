یادواره ۱۰۵ شهید شهرستان خوسف برگزار می شود

به گزارش خبرنگار خبرنگار مهر، سید علی حسینی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری یادواره ۱۰۵ شهید شهرستان خوسف با محوریت شهدای عبادی خبر داد.

فرماندار شهرستان خوسف با بیان اینکه یادآوری رشادت های شهدا و دلاورمردی های آنان در صدر برنامه های شهرستان در هفته فرهنگی است، برگزاری یادواره شهدای عبادی و ۱۰۵ شهید شهرستان را یکی از برنامه ای شاخص و مهم هفته فرهنگی شهرستان برشمرد.

حسینی هدف از برگزاری این هفته را جان دوباره بخشیدن به داشته های معنوی و گرامیداشت این دلاور مردان دانست.

وی پیرو این بحث افزود: خاندان معزز عبادی از مفاخر دینی، علمی و فرهنگی هستند که به واقع در این عرصه و به ویژه خراسان جنوبی خوش درخشیده و در فضیلت و ترویج فرهنگ اسلامی سرآمد شده اند.

وی با اشاره به آیت ا…سید احمد عبادی عالم شهر خوسف افزود: ایشان از شاگردان عظام سید حسین بروجردی، امام خمینی (ره) آیت ا… گلپایگانی موسس مدرسه علمیه حضرت فاطمه زهرا سلام ا…علیها خوسف بوده اند که که در لسان رهبری به عنوان روحانی و مجاهد و ابو شهید از ایشان یاد شده است.

فرماندار خوسف گفت: شهید سیدعبدالکریم عبادی فرزند آیت ا…سید احمد عبادی روحانی و مبارزی فعال بود که درجنگ تحمیلی و دفاع از میهن اسلامی به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

حسینی با اشاره به نقش آیت الله سید مهدی عبادی در صحنه های مختلف انقلاب ادامه داد: ایشان نماینده امام خمینی (ره) و امام جمعه زاهدان، نماینده مجلس خبرگان رهبری در سه دوره و امام جمعه مشهد مقدس بود که دو فرزند ایشان سید محسن عبادی و سید محمد علی عبادی در جنگ تحمیلی به فیض شهادت نائل آمدند.

وی از آیت الله سید علیرضا عبادی نماینده کنونی ولی فقیه در استان خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند به عنوان دیگر شخصیت فاخر این خاندان یاد کرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان خوسف در پایان تاکید کرد: یادواره ۱۰۵ شهید شهرستان خوسف با محوریت شهدای عبادی، فرصتی برای تفکر و تعمق در سیره زندگی اسلامی و ترویج راه شهداشت.

گفتنی است: یادواره شهدای عبادی امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در محل مسجد جامع خوسف برگزار می گردد.