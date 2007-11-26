نخستین نشست بازیهای ساحلی 2009 برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، در این نشست که عصر دیروز درمحل ستاد تدارکاتی بازیهای آسیایی و المپیک برگزار شد، حضور رشته های ساحلی هندبال، فوتبال، سپک تاکرا، والیبال ، بدنسازی، دراگون بوت، جاتاشکی، شنای ماراتون، پاراگلایدر، کرای لینگ، ورزشهای سه گانه و وودبال ایران در بازیهای 2009 اندونزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد هر فدراسیون ضمن اعلام برنامه ها و شرایط حضور در این رقابتها، نتایج احتمالی رشته خود را پیش بینی کند .

بازیهای ساحلی 2009 در اندونزی، اولین دوره این رقابتهاست که در رشته های فوق برگزار خواهد شد .

