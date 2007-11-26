  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۰۶

نخستین نشست بازیهای ساحلی 2009 برگزار شد

نخستین نشست بازیهای ساحلی 2009 برگزار شد

نخستین نشست بازیهای ساحلی 2009 اندونزی با حضور علی کفاشیان دبیرکل کمیته ملی المپیک، اعضاء کمیته تدارکاتی و روسای فدراسیون های نامزد حضور در این بازیها برگزار شد.

به گزارش خبرنگارمهر، در این نشست که عصر دیروز درمحل ستاد تدارکاتی بازیهای آسیایی و المپیک برگزار شد، حضور رشته های ساحلی هندبال، فوتبال، سپک تاکرا، والیبال ، بدنسازی، دراگون بوت، جاتاشکی، شنای ماراتون، پاراگلایدر، کرای لینگ، ورزشهای سه گانه و وودبال ایران در بازیهای 2009 اندونزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد هر فدراسیون ضمن اعلام برنامه ها و شرایط حضور در این رقابتها، نتایج احتمالی رشته خود را پیش بینی کند .

 بازیهای ساحلی 2009 در اندونزی، اولین دوره این رقابتهاست که در رشته های فوق برگزار خواهد شد .

کد مطلب 593865

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار