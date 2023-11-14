به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران از شناسایی چند کارگاه تولید مواد غذایی فاقد مجوز خبر داد و گفت: این کارگاه‌ها ضمن سوءاستفاده از نشان‌های تجاری مشهور، از سیب سلامت مجعول نیز بر روی بسته‌بندی محصولات‌شان استفاده می‌کردند.

وی با بیان اینکه پرونده‌های مربوط به کارگاه‌های تولید مواد غذایی فاقد مجوز دارای ۲۰ متهم هستند، عنوان کرد: در بازرسی‌های صورت گرفته از این کارگاه‌ها، بیش از ۷ میلیون ساشه و بسته‌بندی جعلی و ۱۰۰ هزار بسته محصولات خوراکی تقلبیِ مَمهور به سیب سلامت جعلی کشف شد که به دلیل مخاطره‌آمیز بودن مصرف این اقلام و در راستای پیشگیری از آسیب رسیدن به سلامت مصرف کنندگان، کلیه این مواد خوراکی تقلبی با دستور قضایی معدوم شدند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۴۰ نفر در پرونده آتش‌سوزی زندان اوین در مهرماه سال گذشته خبر داد.