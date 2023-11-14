زنگ «کتاب» در مدارس کهگیلویه و بویراحمد نواخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت دبیقی ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ۳۸ برنامه مختلف در مدارس استان اجرا می‌شود.

وی ابراز داشت: نواختن زنگ کتاب و کتابخوانی در مدارس، برپایی نمایشگاه کتاب، برگزاری مسابقه با عنوان جمله برتر و بازدید از کتابخانه های مدارس از اهم این برنامه‌های این هفته است.

دبیقی گفت: بازدید دانش آموزان از کتاب خانه‌ها، برگزاری مسابقات نقاشی با موضوع کتاب، تجلیل از دانش آموزان برتر علمی و پژوهشی و اجرای سرود همگانی مدرسه با عنوان «یار مهربان» کتاب از دیگر برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی است.

دبیقی تعداد کتابخانه ها در مدارس استان را یکهزار و ۹۸۹ باب کتابخانه دانست و افزود: از این تعداد یکهزار و ۱۰ کتابخانه کلاسی و بقیه کتابخانه ها آموزشگاهی است.

معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان ضمن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی به جامعه بزرگ معلمان و دانش آموزان گفت: بی گمان یکی از اهداف نظام آموزش و پرورش، گسترش آموخته‌های دانش‌آموزان و افق فکری آنان بوده که کتاب و کتابخانه مهمترین ابزار برای تحقق این مهم هستند.