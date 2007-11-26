کشته شدن 15 فرد مسلح در شمال غرب پاکستان/ کشته شدن 8 نفر در مناطق مختلف افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، نیروهای امنیتی پاکستان امروز دوشنبه دستکم 15 نفر از افراد مسلح را در عملیاتی در دوره "صوات" در شمال غربی این کشور کشتند.

روابط عمومی سرویس امنیتی پاکستان خبر داد که نیروهای امنیتی اکنون پیشرفت های قابل ملاحظه ای در شهرهای بارا باند، کوزا باند، مام ژری و سگرام و پاکسازی این مناطق از افراد مسلح انجام داده اند.

نیروهای امنیتی علیه مواضع افراد مسلح از توپخانه استفاده کرده و 15 نفر از آنان را که جسد 9 نفرشان پیدا شد، کشتند.

نیروهای پاکستانی از چند روز پیش تاکنون عملیاتی را علیه افراد مسلح در مناطق کوهستانی شمال غربی انجام می دهند.

وضعیت امنیتی در این مناطق پس از آنکه مبارزان مسلح این مناطق آتش بس با دولت را در ماه ژوئیه لغو کردند، به نا آرامی کشید.

دولت پاکستان روز شنبه شمار 2 هزار و 500 سرباز اضافی برای کمک به مقامات محلی جهت مقابله با خشونت ها اعزام کرد.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد: چهار روستایی در اثر انفجار یک بمب در جاده ای در کابل جان خود را از دست دادند.

پلیس و ارتش افغانستان اعلام کردند که یک بمب در جاده ای که مسیر رفت و آمد نیروهای ایتالیایی بوده، کار گذاشته شده بود که منجر به کشته شدن چهار روستایی شد.

رئیس پلیس کابل به خبرگزاری فرانسه گفت: در هنگام عبور یک خودروی حامل روستاییان یک بمب کنترل از راه دور منفجر و چهار نفر از آنان کشته می شوند.

این جاده عموما مسیر رفت وآمد نیروهای ارتش افغانستان و سربازان ایتالیایی عضو نیروی پاسدار صلح (ایساف) است که پایگاهی نیز در نزدیکی آن قرار دارد.

سخنگوی طالبانی ها مسئولیت این انفجار را رد کرده است.

ازسوی دیگر، یک بمب کنترل از راه دور در هنگام عبور یک کاروان ارتش افغانستان در شرق این کشور منفجر و چهار سرباز کشته می شوند.

این بمب در ولایت پکتیا در شرق افغانستان منفجر شد که طالبان مسئولیت آن را برعهده گرفته است.

در این انفجار 2 سرباز دیگر نیز زخمی شده اند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که پایتخت افغانستان که مدتها مورد هدف حملات طالبانی ها قرار نگرفته بود، در چند ماه اخیر به کانون حملات طالبان تبدیل شده است. در این راستا، یک فرد انتحارطلب روز شنبه با انفجار خود در غرب کابل منجر به کشته شدن یک سرباز ایتالیایی و هشت افغان که سه نفرشان کودک بودند، شد. این انفجار در یک اتوبوس ارتش رخ داد.

درگیری ها و انفجارها در افغانستان در سال جاری میلادی بیش از پنج هزار و 800 کشته برجا گذاشته است.