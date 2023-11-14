به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور ظهر سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: نخستین جلسه گروه کاری گردشگری لرستان زیر نظر کارگروه امور زیربنایی استان با محوریت ایجاد زیرساخت‌های گردشگری برگزار شد.

وی عنوان کرد: در این جلسه ایجاد اقامتگاه بوم‌گردی و مجتمع گردشگری در استان به تصویب گروه کاری گردشگری رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان، ازاین‌پس همه طرح‌های گردشگری به‌صورت تخصصی در این کارگروه بررسی و در نهایت به دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی استان اعلام می‌شوند.

حسن‌پور با بیان اینکه طرح‌های جلسه گروه کاری گردشگری لرستان با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مصوب خواهد شد، افزود: گردشگری یک صنعت فرابخشی است و برای حرکت در مسیر توسعه این صنعت تعامل و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی ضروری خواهد بود.

وی اضافه کرد: لرستان ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه گردشگری دارد که ایجاد زیرساخت‌های لازم در این زمینه، رونق اقتصاد و اشتغال را به دنبال دارد.