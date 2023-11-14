تونل کبیرکوه در جنوب استان ایلام طی سفر رئیس جمهور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا صبح امروز سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه و در ادامه سفر شهرستانی به دره شهر از پروژه تونل کبیرکوه بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید با بیان اینکه تونل کبیرکوه یکی از تونل‌های کم‌نظیر در کشور است، گفت: در دولت مردمی ایران قوی، اقدامات چشمگیری برای بهره‌برداری و تکمیل این پروژه صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: امیدواریم با اهتمام دستگاه اجرایی متولی این پروژه (راه و شهرسازی) و پیمانکاران مربوطه از هر دو قسمت شاهد به سرانجام رسیدن این پروژه مهم باشیم.

بهرام‌نیا درصد پیشرفت فیزیکی این پروژه را ۸۵ درصد بیان کرد و افزود: با اهتمام و هم‌افزایی همه دلسوزان و دست اندرکاران این پروژه به این مرحله رسیده است و امیدواریم تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد.

استاندار ایلام با اشاره به کارکردهای این پروژه عظیم خاطرنشان کرد: افتتاح این پروژه توسعه دو شهرستان آبدانان و دره شهر را در پی خواهد داشت و علاوه بر این کارکرد بین استانی و فرا استانی نیز خواهد داشت، علاوه بر این با تکمیل این پروژه ۹۰ گردنه حادثه خیز حذف می‌شود که نقش مهمی در کاهش سوخت و ایمنی سرنشینان دارد و از مزیت‌های مهم این پروژه محسوب می‌شود.

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه ۳ هزار میلیارد ریال برای تکمیل این پروژه تزریق می‌شود، گفت: با تکمیل این پروژه و فاز اول سامانه گرمسیری شاهد سفر ریاست جمهور به استان ایلام خواهیم بود.

استاندار ایلام اضافه کرد: با افتتاح فاز اول پروژه سامانه گرمسیری به ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی آبرسانی می‌شود و در فاز بعد این میزان به ۱۲ هزار هکتار خواهد رسید.