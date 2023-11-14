کشف ۸۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در قصرشیرین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان اظهار کرد: طرح مبارزه با قاچاق سوخت با حضور ۵۰۰ نفر از مأموران پلیس به مدت ۷۲ ساعت در شهرستان قصرشیرین اجرا شد.

وی ادامه داد: در این طرح با تلاش‌های شبانه روزی مأموران پلیس ۵۴ تانکر سوخت، ۲ هزار عدد گالن محل نگهداری سوخت به همراه ۸۵ هزار و ۵۶۰ لیتر انواع سوخت قاچاق کشف شد.

سردار حاجیان همچنین از توقیف ۲۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت که برای حمل و نقل و جابجایی سوخت قاچاق استفاده می‌شد، خبر داد و گفت: این وسایل نقلیه به پارکینگ منتقل شدند.

رئیس پلیس استان کرمانشاه از دستگیری ۴۰ قاچاقچی سوخت و عاملان خرید و فروش مواد سوختی نیز خبر داد و گفت: ۱۱ نفر آنها از سرشبکه های اصلی و بقیه نیز از عوامل خرید و فروش سوخت قاچاق بودند.

وی در پایان مبارزه با پدیده سوخت و برخورد قاطعانه با قاچاقچیان را از مهمترین برنامه‌های پلیس کرمانشاه در ایام باقیمانده سال عنوان کرد.