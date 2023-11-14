ایام فاطمیه فرصتی مغتنم برای تحکیم بنیان خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست تخصصی اجرای برنامه‌های ایام فاطمیه که با حضور جمعی از مدیران و فعالان دینی و مذهبی در مجتمع فرهنگی نور برگزار شد، اظهار کرد: نقش مادری از اهمیت و جایگاه بسیار بالایی در اسلام برخوردار است و ایام فاطمیه بهترین فرصت برای استحکام بنیاد خانواده است و ما باید از این ایام به خوبی استفاده کنیم.

وی افزود: منش حضرت فاطمه (س) در همسرداری، تربیت فرزند و ارتباط با اعضای خانواده توأم با صداقت و راستی بود و این بانوی بزرگوار بادی به عنوان الگویی برای بانوان قرار بگیرد.

امام جمعه بیجار به تلاش دشمنان در راستای تضعیف بنیان خانواده اشاره کرد و بیان داشت: امروزه دشمنان به اهمیت بنیان خانواده پی برده است در جهالت مدرن از طریق خانواده ستیزی به دنبال تضعیف این نهاد مقدس است.

حجت‌الاسلام خورشیدی تاکید کرد: دشمنان با تمام توان و با اجرای برنامه‌های گوناگون از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها سعی کرده تا به نهاد خانواده‌های ما نفوذ پیدا کند و متأسفانه برخی از خانواده که غفلت دارند موجب آسیب شده‌اند.

الگو قرار دادن سیره حضرت فاطمه (س) موجب استحکام بنیان خانواده‌ها می‌شود

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس الگو قرار دادن سیره و منش حضرت فاطمه (س) موجب استحکام بنیان خانواده‌ها می‌شود.

وی تاکید کرد: حضرت زهرا (س) سراسر نور و معنویت بود که در جامعه کنونی باید به این مهم توجه گمارده شود که حضرت زهرا (س) با آن همه مشکلات و گرفتاری‌ها توانست بهترین مدیریت را داشته و بهترین همسر برای حضرت علی (ع) و مادری نمونه برای فرزندانش باشد.

امام جمعه بیجار سه نوع رابطه را دارای اهمیت زیادی دانست و عنوان کرد: سه نوع رابطه را قرآن کریم مطرح شده که از اهمیت زیادی برخوردار است یکی رابطه پیامبر با مردم که اسم این را رحمت می‌گذارند و دومین رابطه رابطه مردم با پیامبر است که با عنوان مودت از این یاد می‌شود و پیامبر هم به این موضوع تاکید فراوان دارد و ما باید از فرصت ایام فاطمیه در راستای ایجاد رحمت و مودت بهره ببریم.

حجت الاسلام خورشیدی تاکید کرد: سومین رابطه زن و شوهر است که در آن هم رحمت و هم مودت وجود دارد و این نشان از جایگاه بالای این بنیان است به طوری که ائمه در دامان خانواده پرورش یافته است.

وی با اشاره به اینکه طبق آیات قرآن کریم چند چیز مایه آرامش انسان می‌شود عنوان کرد: یاد خدا موجب آرامش انسان می‌شود و وجود همسر در زندگی باعث آرامش جسم و روان می‌شود و ما باید در زندگی حضرت علی و فاطمه را الگوی خود قرار دهیم.

امام جمعه بیجار ابراز داشت: امروزه یکی از مهمترین وظیفه مادران این است که فرزندان را مسجد محور پرورش دهند چرا که شهدای بزرگی مانند شهید سلیمانی و شهید فهمیده پرورش یافته در مساجد بودند.