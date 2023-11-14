جهاد آب رسانی در ۱۳۵ روستای شهرستان لردگان

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از استانهایی که خود زمانی تأمینکننده آب بخشی از فلات مرکزی و جلگه جنوبی خوزستان بود، اکنون دچار خشکسالی شد و در یک دهه اخیر آبرسانی به بیش از ۲۰۰ روستا با تانکر انجام میشد.
با این حال خشکسالی آنقدر به منابع آبی چهارمحال و بختیاری فشار آورد که برخی از روزها تانکرهای آبرسانی علاوه بر روستاها در شهرها نیز حضوریافتند.
یکی از مطالبات مردم روستاهای لردگان، تأمین آب شرب پایدار است که به جای حضور تانکرهای آبرسانی نیاز به خطوط لوله آب شرب پایدار دارند، از این روی به همت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) با مشارکت گردان مهندسی تی پ۴۴ قمربنی هاشم (ع) روند جهاد آبرسانی در ۱۳۵ روستای شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری شکل گرفت و روند اجرایی این طرحها اکنون بالای ۷۱ درصد پیشرفت دارد.
سردار حجت الله صالح نژاد فرمانده تی پ۴۴ قمربنی هاشم (ع) در نشست مسئولین و فرماندهان این یگان اظهار کرد: به لطف خداوند و به همت همکارانم در قرارگاه امام حسن مجتبی (علیه السلام) و همچنین گردان ممتاز مهندسی تی پ۴۴ قمربنی هاشم (ع) تلاش شد تا اثرات و پیامدهای چند دوره متوالی خشکسالی مدیریت شده و با عزم جهادی راهحلهای مؤثر و عاجل برای تنش آبی در دستور کار قرار گیرد، به گونهای که با اجرای پروژههای آبرسانی مشکل کم آبی جمعیتی در روستاهای محروم بالغ به ۱۰۱۳ خانوار در روستاهای شهرستان لردگان به حداقل برسد.
سردار حجت الله صالح نژاد تاکید کرد: قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) برای محرومیتزدایی و فقرزدایی از کشور تلاشهای شبانهروزی و بیوقفه دارد و طرحهای آبرسانی روستایی قرارگاه در این استان همچنین در شهرستان لردگان به ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است که ۴۸۲۰ نفر از این طرح بهره مند شدند.
وی افزود: قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و گردان مهندسی رزمی تیپ ۴۴ برای طرحهای آبرسانی روستایی در شهرستان لردگان بالغ بر ۳۱۰ کیلومتر لوله کشی انجام داده است، که تاکنون ۹۰ روستا تکمیل گردیده و با تداوم این فعالیتها ظرف ۲ سال آینده تنش آبی در تمام روستاهای این شهرستان به لطف خداوند متعال برطرف میشود.
فرمانده تیپ ۴۴ قمربنی هاشم (ع) با اشاره به اجرای طرحهایی در جهت محرومیت زدایی در چهارمحال و بختیاری از سوی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) افزود: توافقهایی برای آبرسانی روستاهای دیگر، احداث راههای روستایی، آبخیزداری، آبخوانداری، امنیت غذایی، اشتغالزایی و مسکن محرومان در قالب این قرارگاه انجام شده که تا سه سال آینده عملیاتی میشود.
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