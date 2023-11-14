به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد سادات پیش از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی و سیاست گذاری برنامه‌های هفته بسیج در فرمانداری سنندج اظهار داشت: حمایت از مردم مظلوم و مقتدر فلسطین همواره ضروری است و بادی بیشتر به این موضوع پرداخته شود.

وی افزود: حمایت از مردم غزه و فلسطین به عنوان یک پیوست ضروری در برنامه‌های هفته بسیج و دیگر برنامه‌های سطح استان ضروری است.

حجت‌الاسلام سادات با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) در خلق گفتمان و واژگان جدید در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی از نبوغی عجیب برخوردار بود بیان داشت: از جمله ابتکارات منحصر به فرد ایشان فرمان تأسیس ارتش ۲۰ میلیونی و نیروی مقاومت بسیج بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان تاکید کرد: امام راحل ۲۰ روز پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و تهدیدات لفظی و عملی آمریکا از جمله حرکت ناوهای آمریکایی به سمت آب‌های آزاد پیرامون کشور ایران، فرمان تشکیل بسیج مستضعفین را صادر کرد.

حجت‌الاسلام سادات با اشاره به اینکه از آن تاریخ تاکنون فرهنگ بسیجی باعث اعتلای نظام اسلامی و موتور محرکه انقلاب اسلامی و سدی استوار در برابر هجمه‌های گوناگون نظام سلطه شده عنوان کرد: اگر امروز عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران تا سواحل مدیترانه و آمریکای لاتین و حتی کشورهای اروپایی گسترده و جلوه‌های زیبایی از مقاومت جوانان حزب الله و غزه را در برابر رژیم کودک کش صهیونیستی نظاره می‌کنیم تحت تأثیر فرهنگ بسیجی و مقاومتی است که امام راحل بنیانگذار آن بود.