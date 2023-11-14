به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ورهرام پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با مسئول بسیج حوزه کوثر شهرستان مریوان با اشاره به اهمیت برگزاری مسابقات قرآن کریم برای دانش‌آموزان اظهار کرد: برگزاری مسابقات قرآن کریم ویژه دانش‌آموزان توسط حوزه‌های مقاومت بسیج گام ارزشمندی برای تقویت فعالیت‌های قرآنی در این شهرستان است.

وی افزود: بر اساس برگزاری این مسابقات قرآنی که در سطح استان کردستان نیز اجرا می‌شود، نفرات برتر شهرستان مریوان در محافل قرآنی انتخاب و برای شرکت در مسابقه استانی به مرکز استان اعزام می‌شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مریوان عنوان کرد: نفرات برتر هراستان نیز برای حضور در مسابقات سراسری کشوری برابر سهمیه‌ای که توسط سازمان بسیج دانش‌آموزی مشخص می‌شود به سازمان بسیج دانش‌آموزی معرفی می‌شود.

حجت‌الاسلام ورهرام با تاکید بر اجرای فعالیت‌های قرآنی در مساجد تصریح کرد: مسجد پایگاه و کانون فعالیت‌های متعددی است که دارای کارکردهای گسترده‌ای شامل فعالیت‌های آموزشی، سیاسی، علمی، نظامی، ورزشی، اقتصادی، فرهنگی، فعالیت‌های فرهنگی است و اجرای فعالیت‌های دینی و قرآنی در مساجد باید تقویت شود و گام ارزشمندی برای تربیت و هدایت افراد به شمار می‌رود.

وی عنوان کرد: کانون‌های فرهنگی مساجد می‌توانند با تقویت فعالیت‌های قرآنی در مساجد به گسترش فعالیت‌های قرآنی و مسجدی بین جوانان کمک کنند.