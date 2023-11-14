اجرای طرح «یاسر» در کهگیلویه و بویراحمد/ خدمات پزشکی ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی جهادی در لوداب شهرستان بویراحمد به مدت یک روز اجرایی و جامعه هدف از خدمات درمانی رایگان برخوردار شدند.

گروه‌های جهادی طرح «یاسر» در روستاهای محروم خدمات رایگان درمانی و عمرانی ارائه می‌کنند.

رئیس درمان بسیجیان سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: گروه‌های دندانپزشکی، مامایی، روانشناسی و پزشکی در روستاه‌های کم برخوردار لوداب خدمات ارائه می‌کنند.

اصغر سنجریان ظهر سه شنبه افزود: امروز میدان جهاد فراهم و جهادگران در صحنه‌های مختلف حاضر هستند و این نشان از ایمان و بصیرت دینی جهادگران است.

رئیس درمان بسیجیان سپاه فتح استان گفت: در این طرح ۳۰۰ نفر به صورت رایگان ویزیت شدند.

وی افزود: همچنین داروی رایگان و خدمات دندانپزشکی به مردم ارائه شد.