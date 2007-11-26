به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا داوری در ابتدا به سرشت زمانی دانش اشاره کرد و گفت : هر جمله‌ای که به زبان بیاید به آینده مرتبط است و ارتباط ما با زمان و مکان ارتباط اشیاء دیگر با زمان نیست، جمادات و جانوران ارتباطی با زمان دارند ولی ارتباط انسان با زبان با آن نسبتها متفاوت است. انسان هر چه می‌گوید به گذشته و آینده مرتبط است و بدون گذشته آینده‌ای وجود ندارد و آینده ما به گذشته ما مترتب است.

استاد فلسفه دانشگاه تهران گفت : آینده‌نگری مربوط به دهه‌های اخیر و زمانی است که بازسازی اروپا و برنامه توسعه و نسبت با آینده‌پژوهی مطرح شد.

وی سپس اظهار داشت : دو نوع آینده‌نگری از یکدیگر قابل تفکیک هستند. یکی آینده‌نگری متعلق به برنامه‌ریزی و دیگری طرح آینده به صورتی که در تفکر ظاهر می‌شود. گاهی توسعه از نگاه ما آن چیزی است که در غرب پیموده شده است و برنامه‌ریزی باید به شکلی باشد که باید به چیزی برسیم که آنها به آن رسیدند. به این معنا آینده ما گذشته غرب است مگر اینکه طرح جدیدی پیش بیاید.

دکتر داوری گفت : جامعه امروزی جامعه‌ای است که افلاطون و ارسطو پی‌ریزی کردند، آنها نظم مدنی را پیش‌بینی کردند که 2000 سال امکان تحقق نیافت. بیکن و کانت و دکارت، افلاطون را به گونه‌ای تفسیر کردند که طرح جامعه جدید تحقق یافت. جامعه علمی جدید جامعه ای است که در اواخر قرن 16 و اوایل قرن 17 بیکن در آتلانتیس نو طراحی کرد.

وی گفت : آنچه در غرب توسعه یافته واقع می شود با جهان توسعه نیافته متفاوت است. زمانی که به آینده نگاه می‌کنیم، به اعتبار اینکه به مقصدی برسیم که دیگران رسیده اند، در معرض یک خطر بسیار بزرگ قرار گرفته ایم، و این خطر نتیجه‌گرایی است. سیاستمداران به جهت سرشت کار خود باید به فکر نتیجه باشند، اما دانشمند و متفکر و اهل تحقیق آزاد نتیجه نمی‌گیرد. یکی از آفات جامعه علمی ما این است که دانشمندان به نتیجه نظر داشته باشند. کار دانشمند حل مسئله است، این یعنی روی کردن دانشمند به آینده، همه متفکران متوجه آینده اند. غایات را باید در نظر داشت اما در فکر آزاد بود.

دکتر داوری در پایان گفت : زمانی که با سیر جامعه و جهان همراه بودیم به نتیجه می‌رسیم، اما زمانی که علم را ابزار کنیم به نتیجه نمی‌رسیم. یکی از آفات آینده ‌پژوهی وابسته به نتیجه بودن است. متفکران فرزند زمان خود هستند و بنابراین پیشگویی نمی‌کنند، بلکه تعمق و بینشی از آینده دارند. اگر آینده‌نگری جدای از فیلسوفان، شاعران و هنرمندان صورت بگیرد به جایی نمی‌رسد. هنر و شعر و توسعه همراهند. هرگاه زبان و فکر الکن شود، به کل جامعه سرایت می‌کند.