بازدید استاندار آذربایجان غربی از نمایشگاه اسوه ویژه بسیج

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار آذربایجان غربی ظهر سه شنبه در این بازدید گفت: ظرفیت شبکه ای که بسیج در محلات ایجاد کرده، رشد و آبادانی شهرها و در ادامه استان و کشور را به ارمغان می‌آورد.

محمدصادق معتمدیان افزود: بیش از ۵۰ پایگاه مقاومت بسیج از سطح استان در این نمایشگاه شرکت کرده اند که در نهایت ۵ پایگاه منتخب استانی، در جشنواره کشوری حضور خواهند یافت.

وی همچنین با اشاره به بازدید خود از دستاوردهای ارائه شده در نمایشگاه اسوه ویژه پایگاه‌های مقاومت بسیج در ارومیه، خاطرنشان کرد: اقدامات و دستاوردهای همه جانبه فعالیت‌های بسیج در این نمایشگاه مشهود بوده و با تعامل و هم افزایی، دولت سیزدهم از این تلاش‌ها حمایت می‌کند.

استاندار آذربایجان غربی به حضور اقشار مختلف در فعالیت‌های بسیج نیز اشاره کرده و افزود: فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و علمی بسیج بر مبنای محله محور، مسجد محور و پایگاه محور است.

معتمدیان همچنین با اشاره به نقش بیانیه گام دوم انقلاب در شکل گیری شورای تحول محلات، تصریح کرد: پایگاه‌های مقاومت بسیج و شورای تحول محلات، تأثیر بسزایی در توسعه و پیشرفت شهرها بر مبنای رشد محله محور دارند.

وی در ادامه با یادآوری نقش پایگاه‌های مقاومت بسیج در صیانت از امنیت محلات، افزود: اقشار مختلفی در سازماندهی بسیج نقش دارند که در کنار هم و در جهت پیشبرد اهداف نظام اسلامی فعالیت می‌کنند.

استاندار آذربایجان غربی در پایان با اشاره به اهمیت احصاء مشکلات محلات استان، اظهار داشت: توسعه کشور از مسیر رشد محلات آغاز و با پیشرفت و آبادانی شهرها و روستاها ادامه می‌یابد.

نمایشگاه اسوه ویژه پایگاه‌های مقاومت بسیج آذربایجان‌غربی با هدف اعتلای سند بسیج و ارتقای بسیج مساجد و مردم‌سالاری دینی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی پارک جنگلی ارومیه پیش از ظهر سه شنبه دایر شده است.

پس از برگزاری نمایشگاه‌ها در ۲۲۰۰ پایگاه بسیج، ۷۰۰ پایگاه به مرحله شهرستانی و ۵۰ پایگاه به مرحله استانی راه یافته‌اند که در این نمایشگاه، ۵۰ غرفه از دستاوردها و خلاقیت‌های بسیجیان در ارومیه به نمایش گذاشته شده است.