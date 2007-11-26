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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۴۱

آیت الله مصباح یزدی:

گفتگوی تمدنها پشتوانه منطقی ندارد

گفتگوی تمدنها پشتوانه منطقی ندارد

مشهد - خبرگزاری مهر : رئیس پژوهشگاه امام خمینی(ره) با بیان اینکه گفتگوی تمدنها پشتوانه منطقی ندارد گفت: گفتگو باید به نفع منافع ملی و با آگاهی و اطلاع رسانی به مردم باشد .

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی عصر امروز در همایش الگوی توسعه ایرانی و اسلامی که به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، افزود : اگر برخی مدعیان گفتگوی تمدنها به واقع به دنبال کشف حقیقت هستند باید در فضای سالم و به دور از بازیهای سیاسی و با متخصصین این موضوع بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

رئیس پژوهشگاه امام خمینی(ره) ادامه داد : باید روشن شود که منظور از گفتگوی تمدنها چیست و آیا می توان تاثیرات تمدنها در جوامع بر روی یکدیگر را انکار کرد در صورتی که با پیشرفت علم و تکنولوژی خود به خود تمدنها با هم تبادل و گفتگو دارند.

وی آثار و نتایج گفتگوی تمدنها را به نفع دشمنان خارجی و برخی احزاب داخلی دانست.

آیت الله مصباح یزدی خاطرنشان کرد : در این مورد باید مشخص شود که چرا گفتگوی تمدنها با خرجهای کلان میلیون دلاری و در فضایی بسته انجام می شود که به طور قطع این امر رویکرد ملی نخواهد داشت زیرا وقتی به صورت غیرمنطقی و برای اغراض شخصی و سیاسی مطرح می شود، نه تنها نتیجه مطلوبی ندارد بلکه موجبات بدنامی اسلام را به وسیله عوامل خارجی و بیگانه به همراه خواهد داشت.

وی اصل گفتگو را بسیار موثر و مطلوب دانست و عنوان کرد : گفتگویی که باید میان مجامع باشد بر مبنای باورها و ارزشهاست که پیبشرد آن برای منافع ملی منطقی تر است و این فرهنگ اسلامی است که باید در مورد آن گفتگو کرد و آن را ترویج  داد.

رئیس پژوهشگاه امام خمینی(ره) در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به الگوی توسعه ایرانی اسلامی در جهان اظهار داشت : دانشگاهها و حوزه های علمیه باید منشاء تحولات برای حاکمیت ارزشهای اسلامی در جامعه باشند.

وی بیان داشت : دو عنصر باورها و ارزشهای صریح اسلامی باید در میان افراد جامعه تقویت شود.

آیت الله مصباح یزدی با بیان اینکه برخی از افراد جامعه خود را روشنفکر می دانند و دینداری را از مباحث اخلاقی متمایز می کنند، یادآور شد : متاسفانه ما باورها و ارزشهای اسلامی را به درستی نمی شناسیم و نمی توانیم به درستی آن را ترویج دهیم.

وی ادامه داد : امروز این مسئولیت خطیر بر عهده قشر فرهیخته دانشجو و اساتید دانشگاه و حوزه کشور است که این حاکمیت ارزشها و باروها باید از مراکز علمی کشور ما آغاز شود تا شاهد فراگیر شدن این حرکت ارزشمند اسلامی در جامعه باشیم. 

کد مطلب 593880

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