به گزارش خبرگزاری مهر، نالدی پاندور وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در مقالهای در مورد تحولات غزه، نوشت: نتانیاهو را دستگیر و نسل کشی غزه را متوقف کنید.
متن مقاله به شرح زیر است:
مردم فلسطین برای مدت طولانی از حق انسانی خود و برخورداری از آزادیهایی که ما در آفریقای جنوبی برای آن سخت جنگیدیم، محروم بودهاند. این حقوق متعلق به برخی نیست و به برخی دیگر نیز اختصاص ندارد.
ما خشم خود را نسبت به جنایات جنگی در فلسطین، به ویژه هدف قرار دادن غیرنظامیان که بسیاری از آنها کودکان بی گناه هستند و همچنین تخریب زیرساختهای غیرنظامی، مدارس سازمان ملل، و تقریباً نیمی از بیمارستانهای غزه، ابراز نمودهایم. حتی در تاریکترین روزهای آپارتاید، ما در معرض بمباران هدفمند بیمارستانها، مدارس یا ساختمانهای مسکونی نبودهایم. آپارتاید آفریقای جنوبی در طول چندین دهه برای ما وحشتناک بود، اما صحنههایی که در غزه شاهد آن هستیم، نوع دیگری از ظلم است.
مردم عادی در سراسر جهان، از جمله یهودیان به صراحت اعلام کردهاند که این جنایات به نام یهودیان نبوده است، صدها هزار نفر برای ابراز همبستگی با مردم فلسطین به خیابانها آمدند.
چندین دولت متعهد به حمایت بی قید و شرط از اسرائیل شدهاند. حتی حمایتهای مالی و مادی از جمله تسلیحات ارسال میکنند و در نتیجه به طور بالقوه به جنایاتی که اسرائیل مرتکب شده است، کمک میکنند.
آنها با پاسخگو نکردن اسرائیل در قبال نقض مداوم حقوق بینالملل، به اسرائیل این جرأت را میدهند که بدون مجازات، به اقدامات خود ادامه دهد و نظم حقوقی عادلانه بینالمللی را تضعیف کند. آخرین نقض هنجارهای بینالمللی توسط اسرائیل که کشتار عمدی غیرنظامیان از جمله کودکان بوده است، ضمانت اعمال فوری تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل را مطرح مینماید.
صلح عادلانه و پایدار نه از طریق توسل به زور توسط قدرت اشغالگر و نه از طریق مقاومت مسلحانه فلسطینیان حاصل خواهد شد. با این حال، یک صلح عادلانه و پایدار مستلزم آن است که سازمان ملل و جامعه بینالمللی اطمینان حاصل کنند که مصونیت از مجازاتی که اسرائیل و رهبران آن دههها تحت آن اقدام کردهاند، پایان خواهد یافت.
دادستان دیوان بینالمللی کیفری تحقیقات خود را درباره وضعیت فلسطین آغاز کرده است. ما از دادستان میخواهیم که تحقیقات را تسریع بخشد و نقض سه جنایت از چهار جنایت، تحت صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری را بررسی کند: جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی. ما انتظار داریم که احکام دستگیری برای کسانی که بیشترین مسئولیت را دارند، طبق اصول و مسئولیت برتر ICC اجرا شود. این موارد شامل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و برخی از اعضای کابینه وی میشود. عدم انجام این کار بدبینی فزاینده ای را تشدید میکند که قوانین بینالمللی به طور گزینشی برای اهداف سیاسی اعمال میشود.
ویرانگری درگیری کنونی به خوبی مستند شده و هولناک است. با توجه به وخامت اوضاع، آفریقای جنوبی بارها خواستار آتشبس فوری و فراگیر شده است که اجازه میدهد تا تمامی کریدورهای بشردوستانه برای اعطای کمکهای ضروری و خدمات اساسی به مردم غیرنظامی غزه باز شوند.
در ۲۷ اکتبر، آفریقای جنوبی به همراه بیش از دو سوم اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار آتش بس فوری شدند. این اقدام نادیده گرفته شده است.
اقداماتی که ما هر روز از سوی اسرائیل شاهد آن هستیم، نقض حقوق بینالملل از جمله منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون ژنو و پروتکلهای آن است.
حماس در حملات خود به غیرنظامیان و گروگان گیری غیرنظامیان نیز قوانین بین المللی را نقض کرده است و ما خواستار آزادی گروگانها شدهایم.
حقوق بینالملل بشردوستانه شامل تعهد به هدف قرار دادن ندادن جمعیت غیرنظامی و مسئولیت محافظت از غیرنظامیان در درگیریهای مسلحانه است. طبق کنوانسیون ژنو، بیمارستانها باید محافظت شوند. در ماده ۱۲ به صراحت ذکر شده است: واحدهای پزشکی باید همیشه مورد احترام و حفاظت باشند و نباید مورد حمله قرار گیرند.
در ماده ۱۴ نیز قاطعانه ذکر شده است گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان روش مبارزه ممنوع است. بنابراین حمله، تخریب، حذف یا غیر قابل استفاده نمودن ملزومات ضروری برای بقا مردم غیرنظامی مانند مواد غذایی، مناطق کشاورزی برای تولید مواد غذایی، محصولات زراعی، دام، تأسیسات و تجهیزات آب آشامیدنی و آبیاری ممنوع است. با بی توجهی کامل به کنوانسیون ژنو، بمبارانهای اسرائیل در سراسر نوار غزه طی پنج هفته گذشته ادامه یافته و تشدید شده است. برای اینکه حقوق بین الملل از اعتبار لازم برخوردار باشد، باید به طور یکسان و نه گزینشی اعمال شود.
متأسفانه، جنایت نسل کشی در غزه گسترده است. ریشههای این جنگ به ظلم سیستماتیک اسرائیل علیه فلسطینیان در ۷۵ سال گذشته، اشغال غیرقانونی سرزمینهای آنها و شبکه شهرکهای غیرقانونی در اعماق سرزمین فلسطین، بازمیگردد.
سازمانهای بین المللی حقوق بشر، که حداقل ۱۷ مورد از آنها اسرائیلی هستند از جمله دیدهبان حقوق بشر، عفو بینالملل و B'Tselem ، اشغال نظامی سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل را معادل جنایت آپارتاید توصیف کردهاند. آنها محاصره غزه توسط اسرائیل طی ۱۷ سال گذشته را که به عنوان بزرگترین زندان روباز جهان با حضور ۲.۴ میلیون فلسطینی است که قادر به ورود یا خروج آزادانه نیستند و تأمین آب، برق و کالاهای آنها نیز در اختیار اشغالگران است، محکوم میکنند. ماهیت شدید بحران غزه نباید این واقعیت را پنهان نماید که کرانه باختری و بیت المقدس شرقی در بحران هستند.
از زمان توافق اسلو در سال ۱۹۹۳، تعداد شهرکنشینان غیرقانونی اسرائیلی که سرزمینهای فلسطینی را اشغال کردهاند از ۲۵۰۰۰۰ نفر به بیش از ۷۰۰۰۰۰ نفر افزایش یافته است. هتک حرمت مسجد الاقصی با اوج گیری حملات اوباش به نمازگزاران و ساکنان بیت المقدس شرقی در سال جاری، اوضاع را بدتر کرده است. مجموع ظلمی که فلسطینیان در غزه یا کرانه باختری تجربه کردند، همان چیزی است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اخیراً اعلام نمود: حملات حماس در خلأ اتفاق نیفتاد.
اسرائیل یک قدرت اشغالگر است که دیوان بینالمللی دادگستری و سازمان ملل نیز تأیید کردهاند. همانطوری که اسرائیل میتواند از ابزارهایی برای حفظ حاکمیت قانون استفاده کند، یک دولت اشغالگر نمیتواند بر سرزمینی که اشغال کرده است کنترل داشته باشد و به طور همزمان به آن سرزمین بر اساس «خارجی بودن» و تهدید امنیت ملی برون زا، حمله نظامی کند. طبق قوانین بینالمللی، کسانی که تحت اشغال زندگی میکنند، حق مقاومت دارند. مبارزه مسلحانه علیه یک نیروی اشغالگر استعماری تحت قوانین بینالمللی تأیید شده است. جنگهای آزادیبخش ملی از طریق تصویب پروتکل ۱ الحاقی کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹، به عنوان یک حق ضروری و محافظت شده برای مردمی که سرزمینشان اشغال شده است، در همه جا پذیرفته شده است.
راه حل نهایی مناقشه اسرائیل و فلسطین در ایجاد دو کشور در چارچوب پارامترهای توافق شده بینالمللی نهفته است. ما همچنان از این رویکرد حمایت میکنیم، اما میدانیم که بسیاری از فلسطینیها و اسرائیلیها بر این عقیده هستند که یک راه حل عادلانه و پایدار ممکن است شامل رویکردهایی باشد که زندگی مسالمت آمیز فلسطینیها و اسرائیلیها را تحت ترتیباتی که در آن حقوق بشر آنها تضمین و محافظت میشود، تسهیل کند.
ابتکار روند صلح سازمان ملل، باید فوراً آغاز گردد. انسانیت مشترک ما حکم میکند که جان همه انسانها اهمیت دارد و زمان آن فرا رسیده است که جامعه بینالمللی اقدام کند.
نظر شما