27 بازیکن به اردوی تیم فوتبال نوجوانان ایران دعوت شدند

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال نوجوانان کشورمان قرار است ازنهم لغایت 14 آذرماه جاری اردوی تدارکاتی را در اصفهان برگزار کند که به همین منظور 27 بازیکن زیر به این اردو دعوت شدند :

بهرام دباغ و پدرام نوری (آذربایجان شرقی )، آزاد دینی و اکبر ایمانی (اردبیل)، علی گودرزی ، ایمان شیرازی ، مهرداد یگانه ، یزدان عباسیان و حسین جلودار(اصفهان)، علی عسگری ، حمید آمالی ، افشین اسماعیل زاده ، مرتضی علی گنجی ، علی درویشی ، محمد عاشوری ، فرهاد قلی زاده ، عباس قربانپور ، محمد مهدی الهابی ، علی شریفی (تهران) ، حسین کیانی مقدم ، محمد ولیزاده ، سعید حاتمی (خراسان رضوی) ، پدرام یزدانی ، علی حیدری ، کاوه رضانی (خوزستان) صادق پور محمد دوست و مهرگان گلبرگ(گیلان)

این بازیکنان ( به جز بازیکنان اصفهان) می بایست راس ساعت 13 روز جمعه 9 آذر ماه در محل کمپ تیم های ملی خود را به مربیان معرفی کنند.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان به عنوان تیم برتر گروه B به مرحله نهایی مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا که سال آینده به میزبانی سنگاپوربرگزار خواهد شد ، راه یافته است.