بیش از یک تن مواد مخدر در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان گفت: به منظور مبارزه جدی با سوداگران مرگ و پاسخگویی به مطالبات و درخواست‌های مردمی در جهت ارتقا امنیت اجتماعی، با اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت کامل پلیس بر کلیه محورهای مواصلاتی، طرح پاک سازی نقاط آلوده به مدت یک ۴۸ ساعت در استان اجرا شد.

وی افزود: مأموران انتظامی استان در اجرای این طرح ضمن شناسایی و توقیف یک فروند قایق و ۶ دستگاه خودرو حامل و فعال در قاچاق مواد مخدر جمعاً یک تن و ۱۲۰ کیلو مواد مخدر تریاک و حشیش کشف و ضبط کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: با تلاش همه جانبه مأموران و هدایت اطلاعاتی و عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، هفت قاچاقچی مواد مخدرو سوداگر مرگ شناسایی و دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

سردار جاویدان اظهار داشت: پلیس با به‌کارگیری تمام توان عملیاتی و انتظامی خود در تأمین نظم و امنیت شهروندان تلاش می‌کند، لازم است شهروندان و مردم فهیم و قدر شناس استان نیز با رعایت نکات ایمنی و امنیتی در پیشگیری از جرایم، هرگونه اطلاعات و اخبار در خصوص توزیع کنندگان مواد مخدر را از طریق سامانه پاسخگوی ۱۲۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر و تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.