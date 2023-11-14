ایجاد اشتغال برای ۳۵۸ معتاد متجاهر در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شعبانی در این خصوص اظهار کرد: کاهش جمعیت کیفری در کشور یکی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضائی است که در سند تحول قضائی به اجرای آن با استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی تاکید شده است.
وی ادامه داد: به همین منظور بر اساس هدف گذاری صورت گرفته در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز قزوین باید در سال جاری جمعیت کیفری زندان به ۴۰ درصد کاهش یابد که با اقدامات صورت گرفته و تلاش قضات و دادستان مرکز قزوین در ۸ ماه گذشته جمعیت کیفری شهر قزوین ۳۰ درصد کاهش یافته است.
شعبانی تصریح کرد: یکی از مهمترین مؤلفهها در کاهش جمعیت کیفری اصلاح ذات البیین است که در ۸ ماه گذشته با استفاده از ظرفیت مشاورین و کارکنان کلانتریها اجرا شده و نتایج خوبی نیز به دست آمده است.
وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۹ هزار فقره پرونده جهت انجام تحقیقات و اصلاح ذات البیین به کلانتریهای بخش مرکزی قزوین ارجاع شده و با اقدامات مؤثر صورت گرفته بیش از ۶۵ درصد از این پروندهها به صلح و سازش منجر شده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اشتغال زندانیان گفت: در سال جاری اقدامات خوبی برای اشتغال مددجویان زندان و خانوادههای آنان صورت گرفته و با اقدامات مثبت دادسرا و ایجاد کارگاههای اشتغال زایی در جوار کمپها برای ۳۵۸ معتاد متجاهر نیز اشتغال زایی شده است.
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