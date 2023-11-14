بارش باران از چهارشنبه در آذربایجان غربی/احتمال طغیان رودخانه ها

مهدی صابری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار زرد بارش باران و مه گرفتگی در آذربایجان غربی از روز چهارشنبه اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی به استان بارش متناوب باران (در ارتفاعات بارش برف وزش باد، از اواخر هفته کاهش دما را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: بر اساس هشدار زرد شماره ۴۱ و با بررسی آخرین الگوهای پیش یابی و با توجه به عبور امواجی از تراز میانی جوی، از روز چهار شنبه ۲۴ آبان وقوع مخاطره بارش باران و مه گرفتگی آغاز میشود.
صابری گفت: منطقه اثر این مخاطره کلیه مناطق استان با تاکید بر نیمه جنوبی استان خواهد بود و تا رو از جمعه ۲۶ آبان ادامه دارد.
وی افزود: در این شرایط احتمال آّبگرفتی معابر و سیلابی شدن رودخانه و مسیلها، لغزندگی و کاهش دید در جادههای کوهستانی وجود دارد.
صابری تاکید کرد: آمادگی دستگاههای اجرایی برای آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها-خود داری ا ز تردد و اتراق در حاشیه مسیلها و اجتناب از فعالیتهای کوهنوردی- احتیاط در ترددهای جادهای و توجه به توصیههای جهاد کشاورزی ضروری است.
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