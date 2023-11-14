طرح های آبخیزداری و آبخوانداری با سرعت در استان قزوین اجرا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحمانی ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی ستاد احیا و پایدار سازی دشت قزوین با بیان اینکه طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری بایستی با سرعت خوبی در استان اجرا شود، اظهار کرد: پهنههای آبخیز داری استان بایستی سریعاً مطالعه و اجرایی شود.
وی افزود: دشت قزوین تأمین امنیت غذایی را برعهده دارد و پایدار سازی در فعالیتهای بخش کشاورزی بایستی انجام شود که مهمترین آن آبخیزداری و آبخوانداری است.
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری قزوین بر لزوم فرهنگ سازی برای مشارکت مردم و سرمایه گذاری در اجرای طرحهای منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: سرمایه گذاران میتوانند در احیای منابع آب و خاک دشت قزوین به ما کمک کنند و از این ظرفیت باید استفاده شود.
وی بر اجرای طرح الگوی کشت در مزارع کشاورزی استان برای استفاده بهینه از منابع آبی تاکید کرد و افزود: آبخیزداری و آبخوانداری و کشت قراردادی را میتوان این طرحهای را با الگوی کشت مرتبط کرد.
وی یادآور شد: اداره کل منابع طبیعی استان در بهره وری زمین اقدامات خوبی انجام داده که جای تقدیر دارد.
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