منطقه اشغالی جولان غیرقابل مذاکره است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولید المعلم درگفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره قطر گفت : "بلندیهای اشغالی جولان سوریه غیرقابل گفتگو و مذاکره است و خروج اسرائیل از آن تا خط چهارم ژوئن 1967 میلادی تعهدی است که در دوران اسحاق رابین (نخست وزیر اسبق رژیم اسرائیل) آغاز شد و تعهدی برای همه نخست وزیرهایی بوده است که پس از وی روی کار آمدند".



وی افزود: نقطه آغاز درمسیر (مذاکرات) سوریه و اسرائیل روشن و آشکار است و سوریه نمی تواند به نقطه صفر بازگردد زیرا ما بیش از 85 درصد از عناصر توافقنامه صلح با اسرائیل را در کنفرانس مادرید به پایان بردیم.



المعلم تاکید کرد: ما آماده گفتگو صرفا برای گفتگو نیستم بلکه تصمیم روشنی را برای دستیابی به توافقنامه صلح می خواهیم و من در اینجا شرط نمی گذارم بلکه آنچه می گویم، معیار جدیت است زیرا نمی توان هزاران ساعت کار مذاکراتی را قربانی کرد و به نقطه صفر بازگشت.

وزیر امور خارجه سوریه درباره کنفرانس آناپولیس گفت: اگر اعراب برهمبستگی و تعهد خود به طرح صلح عربی و کمک به ملت فلسطین و مسئله عادلانه آنها تاکید کنند، این کنفرانس می تواند فرصتی به شمار آید.

المعلم با اشاره به اینکه "سوریه تا این لحظه اسرائیل را به رسمیت نشناخته است"، افزود: حالت جنگ میان سوریه و اسرائیل همچنان پابرجاست و دمشق اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت زیرا به رسمیت شناختن تنها بعد از عقب نشینی اسرائیل از همه سرزمین های عربی اشغالی در سال 1967 میلادی خواهد بود. وی این مسئله را که کنفرانس آناپولیس "عادی سازی روابط با اسرائیل" است را رد کرد.

وزیر امور خارجه سوریه تاکید کرد که برقراری صلح همه جانبه تنها از طریق عقب نشینی کامل رژیم اسرائیل از همه سرزمین های اشغالی سال 1967 و برپایی کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف میسر است.