به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسین زاده پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم رونمایی از پویش «اهدای کتاب، احیای زندگی» و اهدا پنج هزار و ۵۰۰ نسخه کتاب توسط یک دستگاه به کتابخانه های عمومی اظهار کرد: سی و یکمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی را از امروز با رویداد «اهدای کتاب، احیای زندگی» آغاز کرده ایم و در استان خوزستان که متولی ۲۲۱ باب کتابخانه است تا پایان روز هفته کتاب یک هزار و ۲۷۵ برنامه کتابخانه ای برگزار می‌شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان گفت: به مناسبت هفته کتاب تعدادی برنامه محوری و استانی خواهیم داشت که شروع آن از شهرستان کارون است. افتتاح کتابخانه در اندیمشک، تکریم مقام کتاب، کتابخوانی و کتابدار و تجلیل از خادمان این عرصه، اختتامیه جشنواره کتابخوانی دفاع مقدس در شوش از جمله برنامه‌های محوری است که اجرا خواهد شد.

وی عنوان کرد: طرح «اهدای کتاب، احیای زندگی» با شعاری که به خوبی انتخاب شد با اهدای ۵۵۰ نسخه کتاب آغاز شد و قرار است این طرح تا ۱۷ اسفندماه سالروز تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی ادامه پیدا کند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان ادامه داد: از همه مردم، مسئولان، صنایع و کارخانجات درخواست داریم کتاب‌هایی که در مخازن منازل یا کتابخانه های سازمان و ادارات دارند که خوانده شده، برای اینکه بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد به کتابخانه های عمومی تحویل دهند تا بتوانیم این فضیلت را توسعه دهیم.

حسین زاده بیان کرد: هدف گذاری ما برای این طرح، ۱۰۰ هزار نسخه کتاب تا پایان سال است که ان شاءلله با همت همه مسئولان، مردم و رسانه‌ها این امر محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر؛ سی و یکمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «آینده خواندنی است» از ۲۳ تا ۳۰ ابان ماه برگزار می‌شود.