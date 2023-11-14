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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۱۱

مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان:

مردم و دستگاه‌های دولتی کتاب‌های خود را اهدا کنند

مردم و دستگاه‌های دولتی کتاب‌های خود را اهدا کنند

اهواز - مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان گفت: از مردم و مسئولان و دستگاه‌های دولتی و خصوص درخواست داریم که کتاب‌های خوانده شده خود را به کتابخانه های عمومی اهدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسین زاده پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم رونمایی از پویش «اهدای کتاب، احیای زندگی» و اهدا پنج هزار و ۵۰۰ نسخه کتاب توسط یک دستگاه به کتابخانه های عمومی اظهار کرد: سی و یکمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی را از امروز با رویداد «اهدای کتاب، احیای زندگی» آغاز کرده ایم و در استان خوزستان که متولی ۲۲۱ باب کتابخانه است تا پایان روز هفته کتاب یک هزار و ۲۷۵ برنامه کتابخانه ای برگزار می‌شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان گفت: به مناسبت هفته کتاب تعدادی برنامه محوری و استانی خواهیم داشت که شروع آن از شهرستان کارون است. افتتاح کتابخانه در اندیمشک، تکریم مقام کتاب، کتابخوانی و کتابدار و تجلیل از خادمان این عرصه، اختتامیه جشنواره کتابخوانی دفاع مقدس در شوش از جمله برنامه‌های محوری است که اجرا خواهد شد.

وی عنوان کرد: طرح «اهدای کتاب، احیای زندگی» با شعاری که به خوبی انتخاب شد با اهدای ۵۵۰ نسخه کتاب آغاز شد و قرار است این طرح تا ۱۷ اسفندماه سالروز تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی ادامه پیدا کند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان ادامه داد: از همه مردم، مسئولان، صنایع و کارخانجات درخواست داریم کتاب‌هایی که در مخازن منازل یا کتابخانه های سازمان و ادارات دارند که خوانده شده، برای اینکه بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد به کتابخانه های عمومی تحویل دهند تا بتوانیم این فضیلت را توسعه دهیم.

حسین زاده بیان کرد: هدف گذاری ما برای این طرح، ۱۰۰ هزار نسخه کتاب تا پایان سال است که ان شاءلله با همت همه مسئولان، مردم و رسانه‌ها این امر محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر؛ سی و یکمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «آینده خواندنی است» از ۲۳ تا ۳۰ ابان ماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 5938845

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