آماده تبادل اساتید با دانشگاه جنگ دریایی پاکستان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار جاوید اقبال فرمانده دانشکده جنگ کشور پاکستان و هیأت همراه، با حضور در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی این دانشگاه بازدید کردند.

دریادار جاوید اقبال در این بازدید، ضمن قدردانی از میزبانی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، گفت: ایران و پاکستان دو کشور دوست و برادر هستند و ما یک تمدن هستیم که در دو کشور حضور داریم.

وی در خصوص فرهنگ و تمدن ایران عنوان کرد: فرهنگ و خرد باستانی و غرور ملی که در کشور ایران است، برای ملت پاکستان نیز الهام‌بخش است و ما اعتقاد داریم که دو کشور ایران و پاکستان دو بازوی یک بدن هستند.

دریادار اقبال در ادامه با اشاره به استقامت و پشتکاری که در مردم ایران وجود دارد، افزود: در این چند روزی که بنده در ایران بودم، ملتی را دیدم که با وجود شدیدترین تحریم‌ها دست از آرمان‌های خود برنمی‌دارند.

سرپرست هیأت اعزامی پاکستان با اشاره به ظرفیت‌های بسیاری که در روابط دو کشور ایران و پاکستان در حوزه نیروهای مسلح وجود دارد، افزود: در حوزه دریایی ما مفتخر هستیم که افسران نیروی دریایی ایران را به عنوان دانشجو در پاکستان میزبانی می‌کنیم.

وی در پایان گفت: دو کشور ایران و پاکستان دارای پیوندهای مختلف در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و جغرافیایی و تاریخی هستند و هیچ قدرتی نمی‌تواند به این پیوند مشترک خدشه‌ای وارد کند.

امیر حسین ولی‌وند زمانی فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش نیز در این دیدار با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و پاکستان بر اهمیت توجه به گزاره‌های مشترک و عمیق فرهنگی دو کشور تأکید و خاطرنشان کرد: ایران و پاکستان دارای روابط مشترک فرهنگی عمیق هستند و هرگاه اساس رابطه‌ای مبتنی بر گزاره‌های فرهنگی باشد، این رابطه مستحکم و ناگسستنی خواهد بود.

امیر ولی‌وند عنوان کرد: امروز تبادل دانشجو و بازدید هیأت‌های نظامی دو کشور به نحو مطلوبی تداوم دارد و ما آمادگی داریم که در زمینه تبادل اساتید با دانشگاه جنگ دریایی پاکستان همکاری داشته باشیم.