غیبت چهار بازیکن اصلی سپاهان در دیدار برابر صباباتری

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ برای دیدار حساس عصر فردای این تیم برابر صباباتری به 5 بازیکن خود استراحت داده است که 4 نفر آنها جزو بازیکنان اصلی تیم سپاهان محسوب می شوند.

برپایه این گزارش، محرم نویدکیا و سعید بیات به علت آنکه مصدومیتشان تشدید نشود در این دیدار حضور ندارند. همچنین محمود کریمی، جلال اکبری و حجت زاد محمود نیز به همراه سپاهان به تهران سفر نکردند که استراحت به این بازیکنان دلیل اصلی حضور نیافتن آنها در تهران عنوان شده است.

البته در این بین بوناچیچ نام 4 بازیکن خود که در تیم جوانان ایران بازی می کنند را در فهرست 18 نفره سپاهان برای دیدار عصر فردای خود قرارداده است و باتوجه به اعتمادش به این بازیکنان، احتمال حضور تعدادی از آنها برابر صباباتری زیاد است.

تیم سپاهان که عصر فردا و در چارچوب هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر میهمان صباباتری تهران است، پس از برگزاری آخرین تمرین خود در اصفهان، عصر امروز به تهران سفر کرد و درحال حاضر در هتل المپیک مستقر شده است.

دیدار تیم های صباباتری و سپاهان اصفهان، ساعت 14:15 فردا در ورزشگاه شهید درخشان صباشهر تهران برگزار می شود که محسن ترکی به همراه حسین نجاتی و حیدر شکور قضاوت این دیدار را برعهده دارند.