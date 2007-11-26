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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۰۵

برنامه دیدارهای معوقه تیم فوتسال راه آهن اعلام شد

از سوی کمیته فوتسال برنامه 3 دیدار معوقه تیم راه آهن در رقابتهای لیگ برتر فوتسال اعلام شد.

به گزارش خبرنگارمهر، بدنبال رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر بازگشت امتیاز تیم فوتسال پرسپولیس خوزستان به راه آهن تهران ، کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال برنامه دیدارهای معوقه این تیم را اعلام کرد .

برنامه این دیدارها به شرح زیر است :
19 /9/ 86
* ذغال سنگ کرمان - راه آهن تهران (دیدار معوقه هفته سیزدهم ) سالن استانداری کرمان- ساعت 30/15

26/ 9/ 86
* راه آهن تهران - ارم کیش قم (دیدارمعوقه هفته چهاردهم) سالن سها تهران - ساعت 30/15

3/ 10 / 86
* استقلال تهران - راه آهن تهران (دیدار معوقه هفته پانزدهم) سالن کاوه تهران- ساعت 30/15

کد مطلب 593887

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