برنامه دیدارهای معوقه تیم فوتسال راه آهن اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، بدنبال رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر بازگشت امتیاز تیم فوتسال پرسپولیس خوزستان به راه آهن تهران ، کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال برنامه دیدارهای معوقه این تیم را اعلام کرد .

برنامه این دیدارها به شرح زیر است :

19 /9/ 86

* ذغال سنگ کرمان - راه آهن تهران (دیدار معوقه هفته سیزدهم ) سالن استانداری کرمان- ساعت 30/15

26/ 9/ 86

* راه آهن تهران - ارم کیش قم (دیدارمعوقه هفته چهاردهم) سالن سها تهران - ساعت 30/15



3/ 10 / 86

* استقلال تهران - راه آهن تهران (دیدار معوقه هفته پانزدهم) سالن کاوه تهران- ساعت 30/15