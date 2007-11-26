آب مورد نیاز بندرعباس از خط لوله دوم تامین می شود

حسین خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: علت قطعی موقتی آب برخی محلات شهر بندرعباس، زمان مورد نیاز برای کارشناسان در انتقال آب به خط لوله دوم بود که با حل این مشکل، آب محلات شهر وصل شده اما با کمبود فشار مواجه است.
وی گفت: میزان آب مورد نیاز برای هر ثانیه در شهر بندرعباس بین 1500 تا 1700 لیتر در ثانیه است که در حال حاضر خط لوله دوم بطور متوسط بیش از 1100 لیتر از آب مصرفی مردم را تامین می کند و علت افت فشار در برخی محلات نیز کمبود 400 تا 600 لیتری آب در هر ثانیه برای مردم شهر است که با سرعت درحال حل شکستگی لوله هستیم.
وی از مردم خواست تا طی دو روز آتی تلاش در صرفه جویی مصرف آب را در دستور کار خود قرار دهند و مانع از قطعی آب در برخی محلات دیگر شوند.
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