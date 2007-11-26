آب مورد نیاز بندرعباس از خط لوله دوم تامین می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل آب و فاضلاب هرمزگان گفت: خط دوم لوله انتقال آب میناب - بندرعباس به محض شکسته شدن خط لوله اصلی، وارد مدار شده و با دبی 1200 لیتر در ثانیه در حال تامین آب مورد نیاز شهر بندرعباس است.