خودروی پراید با ۱۰۰ کیلوگرم تریاک در شیراز توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف ملک‌زاده گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هنگام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی، مطلع شدند فردی با سواری پراید در حال انتقال تریاک به شیراز است که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی قضائی به محور مواصلاتی کوار-شیراز اعزام و خودرو مذکور را شناسایی و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند آن را توقیف کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۱۰۰ کیلو گرم تریاک کشف شد، گفت: در این خصوص راننده نیز دستگیر شد.

ملک‌زاده با بیان اینکه متهم تحویل مرجع قضائی شد، بیان کرد: مبارزه بی امان با مواد مخدر به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.