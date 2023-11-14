برزیل انتقام ایران را از «نیوکالدونیا» گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در دور دوم مسابقات جام جهانی زیر ۱۷ سال اندونزی، در گروه C مسابقات، تیم نوجوانان برزیل که در بازی نخست خود مقابل نوجوانان ایران تن به شکست ۳ بر ۲ داده بود امروز سه شنبه به مصاف تیم «نیوکالدونیا» رفت و موفق شد این دیدار را با نتیجه پر گل ۹ بر صفر به سود خود به پایان برساند.

برای برزیل در این مسابقه رایان ویتور (۲۸، ۵۱)، استوائو (۳۹)، لوئیجی (۴۴)، نوگوئیرا (۴۶، ۸۶، ۹۰+۴)، ویتور ریس (۵۶) و ژوائو ویکتو (۶۱) گلزنی کردند.

تیم «نیوکالدونیا» بازی نخست خود را مقابل انگلیس با نتیجه ۱۰ بر صفر واگذار کرده بود.

در دیگر مسابقه این گروه از ساعت ۱۵:۳۰ نوجوانان ایران به مصاف نوجوانان انگلیس خواهند رفت.