  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۲۰

جام جهانی زیر ۱۷ سال - اندونزی

برزیل انتقام ایران را از «نیوکالدونیا» گرفت

برزیل انتقام ایران را از «نیوکالدونیا» گرفت

تیم فوتبال نوجوانان برزیل در دومین بازی خود در جام جهانی زیر ۱۷ سال اندونزی از سد «نیوکالدونیا» گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در دور دوم مسابقات جام جهانی زیر ۱۷ سال اندونزی، در گروه C مسابقات، تیم نوجوانان برزیل که در بازی نخست خود مقابل نوجوانان ایران تن به شکست ۳ بر ۲ داده بود امروز سه شنبه به مصاف تیم «نیوکالدونیا» رفت و موفق شد این دیدار را با نتیجه پر گل ۹ بر صفر به سود خود به پایان برساند.

برای برزیل در این مسابقه رایان ویتور (۲۸، ۵۱)، استوائو (۳۹)، لوئیجی (۴۴)، نوگوئیرا (۴۶، ۸۶، ۹۰+۴)، ویتور ریس (۵۶) و ژوائو ویکتو (۶۱) گلزنی کردند.

تیم «نیوکالدونیا» بازی نخست خود را مقابل انگلیس با نتیجه ۱۰ بر صفر واگذار کرده بود.

در دیگر مسابقه این گروه از ساعت ۱۵:۳۰ نوجوانان ایران به مصاف نوجوانان انگلیس خواهند رفت.

کد مطلب 5938921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها