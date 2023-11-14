به گزارش خبرنگار مهر، اکبر قائدی ظهر سه شنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دشتی با تأکید بر اهمیّت هفته کتاب و کتاب خوانی اظهار داشت: کتابخانه ها همواره در طول تاریخ به دلیل کارکردها و خدماتی که ارائه می‌دادند مورد رجوع عده کثیری از طالبان علم و پژوهش بوده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دشتی افزود: همه باید در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و افزایش سطح آگاهی مردم، تلاش کنیم، جامعه‌ای که مردم آن مطالعه نکنند و کتاب در آن ارزشی نداشته باشد، پیشرفت نمی‌کند.

قائدی خاطر نشان کرد: کتاب، محصول تجربه‌های بشری و خلاقیت‌های ذهنی و آموخته‌های دراز مدت انسان است، سهم کتاب در انتقال دانش گاهی به مراتب بیشتر و فراتر از دیگر ابزار آموزشی است.

وی به راه اندازی پویش اهدای کتاب توسط مردم به کتابخانه های عمومی و مدارس و استقرار ایستگاه‌های تحویل کتاب در سطح شهرها تأکید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دشتی همچنین به اختصاص قسمتی از ساعت درسی مدارس ابتدایی به خوانش کتاب توسط معلمین برای دانش آموزان به صورت روزانه اشاره کرد و بیان کرد: جهت دوستی بیشتر نسل آینده و فرزندانمان با کتاب، معلمان ابتدایی روزانه حداقل ۲ صفحه کتاب غیردرسی را در کلاس‌های درس برای دانش آموزان بخوانند و آنان را به خواندن کتاب تشویق کنند.

وی گفت: همچنین قسمتی از زنگ انشای مدارس متوسطه نیز باید به خلاصه برداری از کتاب‌های غیر درسی اختصاص یابد و مدیران مدارس از کتاب به عنوان هدیه استفاده کنند.

وی در ادامه از ساخت کتابخانه جدید شهر خورموج با زیربنای ۷۰۰ متر مربع توسط خیرین خبر داد.

در پایان از فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی تجلیل به عمل آمد.