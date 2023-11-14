۱۰ درصد اعتبارات شهرستان دشتی به بخش آموزش اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی ظهر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دشتی اظهار داشت: علی رغم همه تلاش‌ها هنوز برخی از مدارس با مشکلاتی مواجه هستند.

فرماندار دشتی افزود: همواره تلاش داشتیم زیر ساخت‌های بخش آموزش را تقویت کنیم و در این راستا گام‌های خوبی برداشتیم به طوری که ۱۰ درصد اعتبارات شهرستان به بخش آموزش اختصاص داده شده است.

بحرانی تصریح کرد: بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برای تجهیزات مدارس مصوب شده است.

وی بر ضرورت توانمند کردن نیروی انسانی در مجموعه آموزش و پرورش تاکید کرد و ادامه داد: سند تحول بنیادین در مدارس دنبال شود.

بحرانی با بیان اینکه از ظرفیت خانواده‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استفاده شود، ادامه داد: مدارس پرجمعیت و آسیب پذیر باید بیشتر توجه جدی شود.

۱۷ مدرسه تخریبی در شهرستان دشتی

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتی نیز گفت: مدارس با کمبود کولر گازی، آبسردکن و صندلی مواجه هستند.

عبدالمهدی شریف نژاد افزود: در حال حاضر ۱۷ مدرسه تخریبی با ۱۱۰ کلاس درس در شهرستان دشتی وجود دارد که احداث ۷ نمازخانه در مدارس امری ضروری است.

وی خاطر نشان کرد: طرح توانمند کردن نیروی انسانی در آموزش و پرورش شهرستان با جدیت دنبال می‌شود.