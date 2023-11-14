هفت ساخت و ساز غیرمجاز در همدان تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان همدان طی گزارشی اعلام کرد: تعداد هفت مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی باغی و زراعی روستاهای ورکانه و قشلاق ورکانه شهرستان همدان شامل ۱۹۰ مترمربع بنا، ۵۵۰ متر فنس و دیوارکشی، ۵۰ متر مربع پی ساختمان که مالکان آنها بدون اخذ مجوز از مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز کرده بودند، تخریب شد.

بر اساس این گزارش، به منظور تأمین امنیت غذایی، جلوگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در قالب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات (تبصره ۲ ماده ۱۰ و حکم ماده ۳) این هفت مورد ساخت و ساز تخریب شدند.

گفتنی است، مساحت کل زمین‌های رفع تصرف شده ۶ هکتار بوده که با دستور مقام محترم قضائی و همکاری نیروی انتظامی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شهرداری و همکاران مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان همدان به حالت اولیه بازگردانده شدند.