  1. استانها
  2. همدان
۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۲۰

هفت ساخت و ساز غیرمجاز در همدان تخریب شد

هفت ساخت و ساز غیرمجاز در همدان تخریب شد

همدان- یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان همدان از تخریب هفت ساخت و ساز غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان همدان طی گزارشی اعلام کرد: تعداد هفت مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی باغی و زراعی روستاهای ورکانه و قشلاق ورکانه شهرستان همدان شامل ۱۹۰ مترمربع بنا، ۵۵۰ متر فنس و دیوارکشی، ۵۰ متر مربع پی ساختمان که مالکان آنها بدون اخذ مجوز از مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز کرده بودند، تخریب شد.

بر اساس این گزارش، به منظور تأمین امنیت غذایی، جلوگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در قالب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات (تبصره ۲ ماده ۱۰ و حکم ماده ۳) این هفت مورد ساخت و ساز تخریب شدند.

گفتنی است، مساحت کل زمین‌های رفع تصرف شده ۶ هکتار بوده که با دستور مقام محترم قضائی و همکاری نیروی انتظامی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شهرداری و همکاران مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان همدان به حالت اولیه بازگردانده شدند.

کد مطلب 5938934

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها