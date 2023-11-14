عباس بدیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر ساله و با توجه به شروع فصل رفت و برگشت پرندگان مهاجر از آسمان کشور و احتمال انتقال ویروس آنفلوآنزای فوق حاد طیور نوع H۵ به پرندگان صنعتی و آزاد داخل کشور، مجموعه گردشگری ناژوان و باغ پرندگان با هماهنگی اداره کل دامپزشکی استان به منظور ایمن کردن و مقاوم سازی پرندگان موجود در برابر ویروس آنفلوآنزای فوق حاد نسبت به واکسیناسیون پرندگان اقدام می‌کند.

وی افزود: این واکسن از نوع کشنده است و برای انجام واکسیناسیون ضمن رعایت رفاه و آرامش بازدیدکنندگان با کمترین استرس، در طی چند روز انواع گونه‌های پرندگان حساس تحت پوشش قرار می‌گیرند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور اداره کل دامپزشکی استان اصفهان خاطر نشان کرد: مدیریت ساماندهی ناژوان و باغ پرندگان حفظ و حراست از ذخیره ژنتیکی موجود و تأمین بهترین شرایط زیستی و بهداشتی برای پرندگان را در اولویت کار خود قرار داده و همواره با رعایت و اجرای پیشرفته‌ترین تمهیدات قرنطینه‌ای و بیوسکیوریتی فضایی امن و مطمئن را برای بازدیدکنندگان تأمین می‌کند.

وی یادآور شد: باغ پرندگان اصفهان در حاشیه زاینده رود و در منطقه گردشگری ناژوان با نمایش جلوه‌های زیبا و بسیار متنوع از انواع پرندگان آبچر، کنار آبزی، خشک زی و صخره‌ای که به حدود ۱۳۰ گونه و ۳ هزار قطعه می‌رسد، سالانه میزبان علاقمندان به بازدید از پرندگان و جویندگان علم و پژوهشگران داخلی و خارجی است.