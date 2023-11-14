خراسان شمالی ۱۱ روز میزبان مسابقات کشوری قرآن کریم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی محمدرضا حسین نژاد در نشست قرآنی خود با دست‌اندرکاران مسابقات چهل و ششمین دوره ملی قرآن کریم، اظهار کرد: قرآن هدایتگر است و این مسابقات، فضای استان را منور به انوار هدایتگر قرآن می‌کند.

استاندار خراسان شمالی اضافه کرد: از این مسابقات استقبال کردیم چون اتکا به قرآن برکات زیادی دارد و پیشرفت در ابعاد معنوی و مادی را در استان حادث خواهد شد.

وی به تشکیل کمیته‌های برگزار کننده مسابقات اشاره کرد و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی و صنایع استان با حمایت از این رویداد عظیم قرآنی آمادگی و پشتیبانی لازم را برای برگزاری مسابقات از تاریخ ۹ تا ۱۹ آذر ماه ایجاد کنند.

حسین نژاد از برگزاری ۵۸ محفل قرآنی در سطح استان نیز خبر داد و گفت: این محافل قرآنی فضای استان را معنوی کرده و زیرساخت‌های این مسابقات برای تداوم سایر رویدادهای قرآنی در استان ماندگار خواهد ماند.

وی از حضور ۱۱ نفر از شخصیت‌های قرآنی استان در این مسابقات خبر داد و افزود: در مجموع ۳۵۶ نفر در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

استاندار خراسان شمالی گفت: ۱۱۰ نفر عوامل اجرایی، ۴۰ نفر داور، ۱۵۰ نفر نیز نیروهای خدمات رسان، اجرای مسابقات را برعهده دارند.

حسین نژاد اسکان و انجام مسابقات خواهران را در کمپ و سالن پتروشیمی و اسکان و اجرای مسابقات برادران را در مجموعه هتل داریوش و سالن این مجموعه اعلام کرد.