سند مشترک تشکیلات خودگردان و اسرائیل امروز منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر عبد ربه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت : سند امروز منتشر خواهد شد.

وی افزود: این سند که امروز با حمایت آمریکایی ها (تدوین آن) به پایان می رسد مرجع های مذاکرات - یعنی طرح نقشه راه، قطعنامه ها و مصوبات بین المللی- و همچنین تدابیری را که مذاکرات مرحله بعد از برگزاری کنفرانس براساس آن صورت خواهد گرفت را مشخص خواهد کرد.

عبد ربه گفت: مذاکرات درباره وضعیت نهایی نیز چهارشنیه این هفته در حضور ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین آغاز خواهد شد.

در همین حال، رژیم اسرائیل امروز اعلام کرد که پیشرفت مهمی در تدوین سند مشترک میان تشکیلات خودگردان و این رژیم حاصل شده است.



مارک ریگیو سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفت : تیم مذاکراتی تشکیلات خودگردان و اسرائیل پیشرفت مهمی در مسیر دستیابی به یک سند مشترک داشته اند.

کنفرانس آناپولیس قرار است فردا سه شنبه به درخواست آمریکا در شهر آناپولیس در ایالت مریلند این کشور برگزار شود و در آن رئیس تشکیلات خودگردان و مسئولان رژیم اسرائیل به همراه نمایندگان شماری از کشورهای عربی حضور خواهند داشت.