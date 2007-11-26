استقلال اهواز هدیه بزرگی به ما داد / لطف اهوازیها را جبران می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده درحاشیه نشست امروز خود با مسئولان باشگاه استقلال اهواز ضمن بیان این مطلب افزود: در خصوص انتقال فیروزکریمی به استقلال تهران بحث استقلال تهران و استقلال اهواز مطرح نبود. هر دو تیم استقلال هستند و یک خانواده بشمار می روند.

وی یادآور شد: از مدتها پیش مطلع شدیم فیروز کریمی به دلیل مشکلات شخصی نمی تواند با استقلال اهواز ادامه همکاری دهد به همین خاطر در صدد جذب وی برآمدیم که درنهایت کار به جلسه روز گذشته کشید تا رسما از باشگاه استقلال اهواز درخواست کردیم اجازه بدهند ازخدمات فیروز کریمی در استقلال تهران استفاده کنیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال تهران اذعان داشت: طی چند وقت اخیر دوستان دیگر از سایر باشگاه ها برای جذب فیروز کریمی پیشنهادهایی حتی بیشتر از 350 میلیون تومان به باشگاه استقلال اهواز ارائه دادند اما این باشگاه با محبت به تیم همنام تهرانی حضور کریمی را در باشگاه میسر کرد.

وی با اشاره به نشست خود با شفیع زاده افزود: از شفیع زاده خواهش کردم از آنجا که هر دو باشگاه نام استقلال را دارند، شرایط را برای حضورکریمی در تیم ما مهیا کند. او نیز با توجه به اینکه سالانه میلیاردها تومان با هزینه شخصی صرف تیمداری می کند موافقت خود را با حضور کریمی در استقلال تهران ابراز داشت و با این کارهدیه ای بزرگ به هواداران استقلال داد.

فتح الله زاده با بیان اینکه برادران شفیع زاده با موافقت در انتقال کریمی به استقلال تهران حد بالای خود را نشان دادند تاکید کرد این حرکت آنها جای تقدیر دارد. آنها بدون دریافت یک ریال پول کریمی را به باشگاه استقلال تهران دادند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه همکاری های دو باشگاه در آینده بیش از پیش شود برادران شفیع زاده مقابل درخواست ما تواضع به خرج دادند و برخلاف خواست بعضی ها که نمی خواستند دو باشگاه در کنار هم باشند با موافقت در حضور کریمی در تیم استقلال روابط ما را نزدیک تر از قبل کردند.

مدیرعامل باشگاه استقلال تهران با تاکید بر اینکه در آینده لطف باشگاه استقلال اهواز را جبران خواهیم کرد، افزود: استقلال تهران و اهواز نداریم. ما هر دو یک استقلال و از یک خانواده هستیم.

وی همچنین از شفیع زاده درخواست کرد که در شورای عالی باشگاه استقلال حضور یابد و همچنین از ساخت دفتر سمبولیک باشگاه خوزستان در باشگاه استقلال تهران خبر داد.

فتح الله زاده از اظهار نظر پیرامون رقم قرارداد فیروزکریمی خودداری کرد و افزود: ابتدا باید قرارداد کریمی با استقلال اهواز رسما فسخ شود و پس از آن در خصوص امضای قرارداد جدید اقدام می کنیم.

وی با رد شایعه جدایی ناصر حجازی از باشگاه استقلال گفت: حجازی خودبرای مربیگری تیم ما پیشنهاد کرده و هیچ دلیلی برای کناره گیری وی وجود ندارد. او امروز با من تماس گرفت و درخواست کرد فردا جلسه هماهنگی با ناصر حجازی داشته باشد.

مدیرعامل باشگاه استقلال تهران درپایان انتخاب کادرفنی تیم فوتبال استقلال را در شرح وظایف کریمی و حجازی خواند و افزود: سرمربی تیم ما اختیار تام دارد. سرمربی در تیم ما یک تعریف دارد. کلیه مسئولیت ها فنی است اما هیچ دخالتی در کار وی نمی کنیم.