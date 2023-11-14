نیامدن پای صندوق رأی آرزوی آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد ظهر سه شنبه در اولین جشنواره زکات شهرستان‌های شرق استان اصفهان به میزبانی شهرستان نائین اظهار کرد: در روایت صحیح عنوان شده که زکات یکی از پایه‌های دین اسلام است که پایه‌های پنج گانه‌ای که برای دین بیان شده نماز، زکات، حج، روزه و ولایت اهل بیت و جانشینان آنها هستند.

وی ادامه داد: متأسفانه این پایه دینی در کشور ما و در کشورهای دیگر رنگی نداشت اما به لطف خدا به خصوص در استان اصفهان و در شمال استان اصفهان جلسات خوبی گرفته می‌شود و مردم نیز پای‌بند به این فریضه دینی می‌شوند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان ضمن تشکر از کشاورزان و تمام دست اندرکارانی که به این فریضه رونق می‌دهند، تاکید کرد: نماز و زکات در قرآن عمدتاً با یکدیگر عنوان شده و اول نماز و سپس زکات ذکر شده است.

وی ادامه داد: شاید حدود ۴۰ مرتبه نماز با زکات عنوان شده و زمانی که قرآن دو چیز را پشت سرهم عنوان می‌کند، ترتیب اهمیت آن نیز بیان می‌کند و این یعنی اول نماز و پس از آن سپس زکات از اهمیت ویژه برخوردار است و رتبه عبادت نیز در این مهم گفته می‌شود.

زکات پس از نماز به عنوان مهمترین عبادت مسلمانان به شمار می‌رود

آیت الله طباطبایی نژاد افزود: درباره زکات و نماز، پس نماز، زکات به عنوان مهمترین عبادت مسلمانان و رابط میان انسان و خالق به شمار می‌رود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت زکات در قرآن کریم، خاطرنشان کرد: در قرآن کریم خداوند می‌فرماید که گمان نکنند کسانی که آنچه را ما با فضل خود عطا کردیم، بخل بورزند و به وظیفه خود عمل نکنند، گمان نکنند که برای آنها خیر و خوبی وجود دارد بلکه برای آنان شر است.

آیت الله طباطبایی نژاد ادامه داد: این مالی که باید پرداخت شود، اگر پرداخت نشود، در روز قیامت بنابر روایات به صورت گردنبند آتش به شکل مار یا اژدها به گردن انسان آویزان می‌شود.

وی با بیان اینکه بنابر روایات، مالی که زکات آن پرداخت نشود ملعون به معنی دوری از برکت و لطف الهی است، گفت: اگر مردم حقوق مالی و وظیفه مالی خود را پرداخت کنند، با یکدیگر با عشق زندگی می‌کنند و فقیری در جامعه باقی نمی‌ماند.

آیت الله طباطبایی نژاد با بیان‌اینکه هم به صدقه زکات می‌گویند و هم به زکات صدقه میگویند، تشریح کرد: بعضی مواقع نام زکات گفته می‌شود اما منظور صدقه است و اینها گاهی به جای یکدیگر استفاده می‌شود درصورتی که هرکار خیر و خوب مالی یا غیرمالی به شرط اینکه برای خدا انجام شود، صدقه است و زکات نیز صدقه است و به تمام اشخاص تعلق می‌گیرد.

حکومت اسلامی برای ما عزت و آبرو است

وی در ادامه با اشاره با موضوع انتخابات خطاب به حاضران در مراسم گفت: تمام شما از همین امروز تبلیغ کنید که مردم پای صندوق رأی بیایند و به مردم بفهمانید که حکومت اسلامی برای ما عزت و آبرو است.

آیت الله طباطبایی نژاد ادامه داد: درست است که مشکلاتی از قبیل گرانی در کشور وجود دارد ولی حضور پای صندوق رأی یک وظیفه دینی و اسلامی است و ما باید در کنار هم بایستیم.

وی افزود: البته باید افرادی انتخاب شوند که بتوانند خدمت کنند و توانایی این کار را داشته باشند و بدانید که نیامدن پای صندوق رأی آرزوی آمریکا است و دشمن درصدد اعمال فشار به ایران برای جداسازی مردم از حکومت است.

بشریت باید آگاه شود که پناه خود را کدخدا قرار ندهد

آیت الله طباطبایی نژاد با اشاره به غزه و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: تظاهراتی که در برخی‌کشورها با ویژه آمریکا برگزار می‌شود و پرچم آمریکا در کشورها آتش زده می‌شود و امروز آبرویی برای آمریکا نمانده ک خداوند به هدف خود می‌رسد و بشریت باید آگاه شود که پناه خود را کدخدا قرار ندهد.

وی ادامه داد: گاهی خداوند با دشمن برای مردم نشانه و آگاهی می‌آورد و خداوند به پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند که هیچ‌گاه یهود و نصارا از امت تو راضی نمی‌شوند مگر اینکه نوکر و تابع آنها باشید و ما حق اینکه زیربار کافر برویم را نداریم و قرآن می‌گوید که خدا قرار نداده است که کافر بر مؤمن مسلط باشد.

آیت الله طباطبایی نژاد اضافه کرد: اگر یک پسر و دختر مسلمان با یکدیگر ازدواج کند و بعد یکی از اینها مرتد شود، اگر زن از دین خارج شود، عقد پابرجاست اما اگر مرد کافر شد و زن مسلمان باقی ماند، این زن نمی‌تواند زیرنظر کافر باشد و پس از این واقعه، می‌تواند جدا شود و برود ازدواج کند.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت‌های ایران‌اسلامی تصریح کرد: هیچ کشوری به اندازه ایران با توجه به قبل و بعد از انقلاب اسلامی در این مدت پیشرفت نکرده و اگر یک قدم به سمت ما بیایند، چند برابر قدم‌های آنان به سمت آنها می‌رویم اما اکنون برخی کشورها بدون اجازه آمریکا هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند.