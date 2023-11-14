به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری بعد از ظهر سه شنبه در نشست تکریم و معارفه رئیس بنیاد مسکن شهرستان گناوه از تلاش‌های رئیس پیشین بنیاد مسکن شهرستان گناوه تقدیر و گفت: مدیر جدید تلاش‌های بیشتری برای جبران عقب ماندگی‌ها و رفع مشکلات داشته باشد.

فرماندار گناوه با بیان مشکلاتی پیرامون اجرای طرح‌های هادی روستاها با بیان اینکه کارهای زیرساختی خوبی در سطح روستاها انجام شده است، اظهار داشت: طرح‌های هادی برخی از روستاهای شهرستان گناوه باید تسریع شود و نیازمند سرعت بخشی و سروسامان بخشیدن است.

وی افزود: وام مسکن روستایی پیگیری و مشکلات آنها رفع شود و اصلاحاتی در این زمینه انجام شود.

فرماندار گناوه با اشاره به واگذاری زمین به مردم در روستای جزیره از توابع بخش ریگ شهرستان گفت: اقدامات خوبی در واگذاری زمین به مردم در این روستا انجام شده که پیشرفت خوبی نیز داشته است و اگر با پیگیری بتوان آن را گسترش داد قابلیت ساخت مسکن بیشتر با فراهم شدن زمین را خواهد داشت.

فرماندار گناوه با تاکید بر لزوم تأمین نیروی انسانی در بنیاد مسکن شهرستان گفت: مدیرکل بنیاد مسکن استان در این زمینه به شهرستان نگاه ویژه داشته باشد و کمک و تدابیری بیاندیشد.

در این نشست که با حضور مدیر کل بنیاد مسکن برگزار شد از زحمات «عبدالرسول محمدی» تقدیر و «محمد مختاری» به عنوان رئیس جدید بنیاد مسکن شهرستان گناوه معرفی شد.