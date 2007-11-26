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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۱۸

دولت انتصابی ابومازن تظاهرات علیه کنفرانس آناپولیس را ممنوع کرد

دولت انتصابی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برگزاری هرگونه تظاهرات در مخالفت با کنفرانس بین المللی درباره صلح خاورمیانه در شهر آناپولیس آمریکا را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ریاض المالکی وزیر اطلاع رسانی دولت انتصابی ابومازن در کنفرانس مطبوعاتی خود بعد از نشست کابینه به ریاست عبدالرزاق الیحیی وزیر کشور اعلام کرد که دولت تصمیم به ممانعت از برگزاری هرگونه تظاهرات یا راهپیمایی در کرانه باختری در مخالف با کنفرانس آناپولیس گرفته است.

وی گفت: تصمیم به ممنوعیت برگزاری تظاهرات، گردهمایی ها و نظایر آن و نیز کنفرانس های مطبوعاتی گرفتیم که ممکن است برگزاری آن تحریک آفرینی علیه دولت باشد.

المالکی افزود: برخی طرف ها اقدامات تحریک آمیزی بویژه در این روزهای برگزاری کنفرانس آناپولیس می کنند لذا تصمیم به ممنوعیت برگزاری این تظاهرات و راهپیمایی ها در سراسر کرانه باختری گرفتیم.

المالکی در اشاره به تلاش تشکیلات خودگردان برای ضربه زدن به مقاومت فلسطین گفت: دستگاههای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین توانسته اند دهها هسته مسلح و غیر مسلح جنبش حماس را در کرانه باختری متلاشی کنند.

کد مطلب 593906

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