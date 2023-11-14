به گزارش خبرگزاری مهر، عبادالله سالک مقدم، در چهارمین سمینار ملی بانک‌های خون بیمارستان‌های کشور، با اشاره به اهمیت برگزاری مستمر سمینارهای علمی، آموزشی، اظهار داشت: کادر درمان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که خون را تجویز کرده و به مصرف بیمار می‌رسانند، باید با استانداردهای پیچیده حاکم بر تولید و توزیع و مصرف خون آشنا شوند.

وی افزود: وضعیت خون از مرحله اهدا تا رسیدن به بیمار، باید شرایط استانداردی را پشت سر بگذارد و این شرایط به طور مستمر پایش شود و ضروری است که موارد یاد شده را کارکنان مرتبط در مراکز درمانی بیاموزند و شبهات و سوالات آنها در این رابطه پاسخ داده شود.

سالک مقدم ادامه داد: به دلیل برقراری ارتباط مستقیم، مستمر و سیستمی بین سازمان انتقال خون و بیمارستان‌ها به زودی سیستم نرم افزاری سازمان انتقال خون با مراکز درمانی برقرار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات مدیریت مصرف خون این است که بعد از ارسال خون و فرآورده‌های خونی به مراکز درمانی، نظارت منسجم، مستمر و آنلاین برقرار نمی‌شود و امکان پایش نحوه مصرف خون وجود ندارد، زیرا ارتباط سیستماتیک میان سازمان انتقال خون و بیمارستان‌ها تاکنون برقرار نبوده است و چنانچه این فرآیند برقرار شود، تمام محصولات ارسالی به بیمارستان‌ها و دلیل درخواست و نحوه مصرف یا عدم مصرف، قابلیت بررسی و نظارت دارد.

سالک مقدم افزود: مزیت دیگر این است که هم می‌توانیم خون و فرآورده‌های خونی که در سازمان به سختی تولید شده است را تحت نظارت داشته باشیم و هم آمار و ارقام دقیق وضعیت ذخایر و موجودی مراکز درمانی و میزان نیاز مصرف را کاملاً مدیریت کنیم.

وی تاکید کرد: اگر مواردی که پیش بینی شده است به خوبی پیش رود تا پایان امسال این امکان عملی می‌شود.