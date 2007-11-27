1110 شهروند زنجانی عازم سرزمین وحی می شوند

عادل هژبری ‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: اولین پرواز زائران استان زنجان روز گذشته از فرودگاه تهران به عربستان اعزام شدند.

وی ادامه داد: زائران امسال استان زنجان در قالب هشت کاروان، شامل چهار کاروان مدینه قبل و چهار کاروان مدینه ‌بعد به مکه و مدینه اعزام می‌شوند.

هژبری‌فرد در ادامه از کاهش 30 درصدی تعداد حجاج اعزامی از استان زنجان طی سال جاری خبر داد و افزود: امسال 63 درصد حجاج زنجانی را مردان و 37 درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

مدیر حج و زیارت زنجان با اشاره به برنامه های مختلف حج و زیارت برای آشنایی حاجیان با مناسک حج گفت: در این راستان برنامه های خوبی اجرا شد و امیدواریم همه حجاج بتوانند مناسک خود را هرچه بهتر به انجام برسانند.

هژبری‌فرد گفت: اولین گروه حجاج زنجانی چهارم دی ماه به کشور وارد خواهند شد.