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۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۱۶

1110 شهروند زنجانی عازم سرزمین وحی می شوند

1110 شهروند زنجانی عازم سرزمین وحی می شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر حج و زیارت زنجان گفت: امسال یک هزار و 110 نفر زائر برای حج تمتع در قالب هشت کاروان از استان زنجان راهی سرزمین وحی خواهند شد.

عادل هژبری ‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: اولین پرواز زائران استان زنجان روز گذشته از فرودگاه تهران به عربستان اعزام شدند.

وی ادامه داد: زائران امسال استان زنجان در قالب هشت کاروان، شامل چهار کاروان مدینه قبل و چهار کاروان مدینه ‌بعد به مکه و مدینه اعزام می‌شوند.

هژبری‌فرد در ادامه از کاهش 30 درصدی تعداد حجاج اعزامی از استان زنجان طی سال جاری خبر داد و افزود: امسال 63 درصد حجاج زنجانی را مردان و 37 درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

مدیر حج و زیارت زنجان با اشاره به برنامه های مختلف حج و زیارت برای آشنایی حاجیان با مناسک حج گفت: در این راستان برنامه های خوبی اجرا شد و امیدواریم همه حجاج بتوانند مناسک خود را هرچه بهتر به انجام برسانند.

هژبری‌فرد گفت: اولین گروه حجاج زنجانی چهارم دی ماه به کشور وارد خواهند شد.

کد مطلب 593907

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