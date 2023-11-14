شناسایی انبار دپوی شیرخشک قاچاق در ماهدشت

سردار حمید هداوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت اخباری مبنی بر دپو شیر خشک و پودر پنیر قاچاق در منطقه ماهدشت کرج، رسیدگی به پرونده در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های میدانی و اطمینان از صحت خبر مأموران با هماهنگی مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنجا ۲ تن شیر خشک و ۸ تن پودر پنیر قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری یک نفر در این خصوص خبر داد و گفت: ارزش کالاهای کشف شده توسط کارشناسان حدود ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار هداوند از تشکیل پرونده در این خصوص و ارسال آن به تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار اطلاعات شهروندان در حوزه نگهداری، حمل و فروش کالای قاچاق است.