  1. استانها
  2. البرز
۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۰۳

فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛

شناسایی انبار دپوی شیرخشک قاچاق در ماهدشت

شناسایی انبار دپوی شیرخشک قاچاق در ماهدشت

کرج- فرمانده انتظامی استان البرز از شناسایی یک انبار دارای ۱۰ تن شیر خشک و پودر پنیر قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در منطقه ماهدشت کرج خبر داد.

سردار حمید هداوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت اخباری مبنی بر دپو شیر خشک و پودر پنیر قاچاق در منطقه ماهدشت کرج، رسیدگی به پرونده در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های میدانی و اطمینان از صحت خبر مأموران با هماهنگی مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنجا ۲ تن شیر خشک و ۸ تن پودر پنیر قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری یک نفر در این خصوص خبر داد و گفت: ارزش کالاهای کشف شده توسط کارشناسان حدود ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار هداوند از تشکیل پرونده در این خصوص و ارسال آن به تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار اطلاعات شهروندان در حوزه نگهداری، حمل و فروش کالای قاچاق است.

کد مطلب 5939077

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار